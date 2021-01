Bahia registra 3.645 novos casos de covid-19 e o maior número de mortes no ano

A Bahia registrou 35 mortes e 3.645 novos casos de covid-19 (taxa de crescimento de +0,6%) em 24h, de acordo com boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) no final da tarde desta quinta-feira (28). Esse é maior número de mortes registrado pela Sesab em um boletim diário em 2021.

Apesar da alta, vale lembrar que os óbitos ocorreram em diversas datas. No caso das 35 mortes do boletim desta quinta, apenas duas aconteceram na quarta (27), número que ainda pode aumentar futuramente. Enquanto setes dos óbitos computados no boletim de hoje, ocorreram em dezembro de 2020. De acordo com a Sesab, a existência de registros tardios ou acúmulo de casos se deve ao aprofundamento das investigações epidemiológicas.

Também nas últimas 24 horas, 3.343 pacientes foram considerados curados da doença (+0,6%).Dos 577.707 casos confirmados desde o início da pandemia, 556.354 já são considerados recuperados e 11.366 encontram-se ativos.

Os casos confirmados ocorreram em 417 municípios baianos, com maior proporção em Salvador (21,97%). Os municípios com os maiores coeficientes de incidência por 100.000 habitantes foram: Ibirataia (11.579,15), Itororó (9.807,67), Itabuna (9.041,24), Muniz Ferreira (9.013,74) e Conceição do Coite (8.858,76). Na Bahia, 39.706 profissionais da saúde foram confirmados para Covid-19.