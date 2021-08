Bahia registra 366 novos casos de covid-19 e 16 óbitos em 24 horas

Nas últimas 24 horas, a Bahia registrou 366 casos de covid-19, uma taxa de crescimento de 0,03%. Foram 508 pacientes recuperados (+0,04%). O boletim epidemiológico divulgado na noite deste domingo (22) pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia registra, ainda, 16 óbitos pela doença.

Apesar de as mortes terem ocorrido em diversas datas, a confirmação e registro foram realizados neste domingo, segundo informou a pasta. Dos 1.214.690 casos confirmados desde o início da pandemia, 1.184.906 já são considerados recuperados, 3.508 encontram-se ativos e 26.276 tiveram óbito confirmado.

O boletim epidemiológico contabiliza ainda 1.483.023 casos descartados e 230.561 em investigação até as 17h de ontem. Estes dados representam notificações oficiais compiladas pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica em Saúde da Bahia (Divep-BA), em conjunto com as vigilâncias municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde até as 17 horas deste domingo.

Na Bahia, 51.733 profissionais da saúde tiveram diagnóstico confirmados para covid-19. A Bahia tem 2.535 leitos ativos para tratamento da covid-19 - 793 estão ocupados (31%).