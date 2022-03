Bahia registra 425 casos de covid em 24h; 40 pessoas morreram

A Bahia registrou 425 casos de Covid-19 nas últimas 24h. Segundo o boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab) desta terça-feira (1), 40 pessoas morreram em decorrência da doença e suas complicações. No mesmo período foram registrados 1.657 casos de pessoas que se recuperaram da covid.

No total, a Bahia tem hoje 6.469 casos ativos. Dos 1.502.593 casos confirmados desde o início da pandemia, 1.466.903 já são considerados recuperados e 29.221 tiveram óbito confirmado. O boletim epidemiológico contabiliza ainda 1.764.510 casos descartados e 324.906 em investigação.

Ainda de acordo com a Sesab, os dados ainda podem sofrer alterações devido à instabilidade do sistema do Ministério da Saúde. A base ministerial tem, eventualmente, disponibilizado informações inconsistentes ou incompletas.

Estes dados representam notificações oficiais compiladas pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica em Saúde da Bahia (Divep-BA), em conjunto com as vigilâncias municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde até às 17 horas desta terça-feira. Na Bahia, 62.071 profissionais da saúde foram confirmados para Covid-19.

Vacinação

Até o momento temos 11.392.073 pessoas vacinadas com a primeira dose, 10.357.135 com a segunda dose ou dose única e 3.715.371 com a dose de reforço. Do público de 5 a 11 anos, 577.131 crianças já foram imunizadas.