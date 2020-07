Bahia registra 45 mortes e 930 novos casos de covid-19 em 24h

A Bahia registrou, nas últimas 24 horas, 930 novos casos de covid-19 (taxa de crescimento de +0,6%), com 45 óbitos (+1,4%), conforme boletim da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) divulgado no final da tarde desta segunda-feira (27).

Ao todo, 1.735 foram consideradas curadas (+1,3%) no novo levantamento, que também aponta que dos 149.109 casos confirmados desde o início da pandemia, 132.944 já são considerados curados. Além disso, 12.938 encontram-se ativos e 3.227 tiveram óbito confirmado de covid-19.

Dos 417 municípios, apenas 10 não têm casos confirmados. A cidade com maior proporção de registros é Salvador, onde estão 35,59% dos casos na Bahia. Os municípios com os maiores coeficientes de incidência por 100.000 habitantes foram Gandu (3.530,54%), Itajuípe (3.118,44%), Dário Meira (2.903,83%), Almadina (2.745,24%) e Ipíaú (2.600,66%).

O boletim epidemiológico contabiliza ainda 302.694 casos descartados e 78.421 em investigação. Estes dados representam notificações oficiais compiladas pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da Bahia (Cievs-BA), em conjunto com os Cievs municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde até as 17h desta segunda.

Na Bahia, 14.314 profissionais da saúde foram confirmados para Covid-19. A Sesab disponibiliza para acesso público, a base de dados completa dos casos suspeitos, descartados, confirmados e óbitos relacionados ao coronavírus (covid-19). Para fazer o download, é simples: basta acessar o link bi.saude.ba.gov.br/transparencia/ e clicar no ícone localizado no topo da página. No mesmo link, também é possível ter acesso público à base de dados completa dos casos suspeitos, descartados, confirmados e óbitos relacionados ao novo coronavírus.