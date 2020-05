Bahia registra 4.528 casos confirmados de covid-19, com 165 mortes

O número de casos confirmados do novo coronavírus na Bahia subiu para 4.528. O dado foi divulgado no fim da tarde desta quinta-feira (7), pela Secretaria de Saúde (Sesab). No segundo boletim de quarta (6), eram 4.301 diagnósticos - o que representa um crescimento de 227 infectados notificados (5,2%) no estado nas últimas 24 horas.

O levantamento atual também divulgou que a Bahia chegou aos 165 óbitos em decorrência da covid-19 - cinco a mais que no último balanço de quarta (3,1%). Há ainda 1.070 pacientes recuperados e 3.293 pessoas monitoradas pela vigilância epidemiológica e com sintomas da doença (os chamados casos ativos).

A 162ª morte foi de uma mulher de 63 anos, residente em Salvador, portadora de diabetes e insuficiência renal. Ela foi internada em hospital público da cidade no dia 27 de abril e faleceu na última segunda-feira (4).

A 163ª vítima fatal foi de um homem de 38 anos, residente em Salvador, com diabetes e insuficiência renal aguda. Ele deu entrada em um hospital público da capital baiana no dia 28 de abril e morreu na segunda (4).

O óbito de número 164 foi o recém-nascido de 7 dias, do sexo masculino, que faleceu no Hospital Português, em Salvador, na última quarta-feira (6). O bebê estava internado desde o dia 29 de abril e, segundo a Sesab, não tinha comorbidades.

A 165ª fatalidade foi um homem de 78 anos, residente em Camaçari, portador de doença respiratória crônica. Ele foi admitido em uma UPA de Camaçari no último sábado (2) e morreu na segunda (4).

Ao todo, os 165 óbitos foram registrados em: Adustina (1); Água Fria (1); Araci (1); Belmonte (1); Buerarema (3); Camaçari (2); Capim Grosso (2); Catu (1); Feira de Santana (2); Gandu (1); Gongogi (2); Ibirataia (1); Ilhéus (11); Ipiaú (2); Itabuna (6); Itagibá (1); Itapé (1); Itapetinga (2); Jequié (1); Juazeiro (1); Lauro de Freitas (5); Maraú (1); Nilo Peçanha (1); Ribeira do Pombal (1); Salvador (101); São Francisco do Conde (1); Ubaitaba (1); Uruçuca (4); Utinga (1); Vereda (1); Vitória da Conquista (4).

Já os diagnósticos aconteceram em 158 municípios baianos, com maior proporção em Salvador (63,54%, com 2.877 contaminados). Dos 855 leitos disponíveis do Sistema Único de Saúde (SUS) exclusivos para covid-19, 432 possuem pacientes (51%). Já entre os 422 leitos de UTI adulto e pediátrico exclusivos para o tratamento do coronavírus, 228 estão ocupados (54%).

Segundo a Sesab, o número de leitos é flutuante e representa o quantitativo de vagas disponíveis no dia. A secretaria informa que intercorrências com equipamentos, rede de gases ou equipes incompletas, por exemplo, inviabilizam a disponibilidade do leito. E, ainda, que novos leitos são abertos progressivamente, de acordo com o aumento da demanda.

O Laboratório Central de Saúde Pública da Bahia (Lacen-BA) fez 24.040 exames do tipo RT-PCR, que é o padrão ouro para identificar o genoma viral do coronavírus, entre 1° de março até a última segunda-feira (4). Atualmente, 2.046 amostras estão em análise laboratorial e os exames são liberados em até 48 horas.