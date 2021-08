Bahia registra 484 novos casos de covid-19 e uma morte

A Bahia registrou, nas últimas 24 horas, 484 casos de covid-19, segundo boletim divulgado neste domingo (8) pela Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab).

O boletim traz a notificação de apenas uma morte por covid-19. Segundo a Vigilância Epidemiológica do Estado, o número refere-se apenas à única morte que teve seu registro confirmado e validado hoje. Outros 19 óbitos notificados ainda não tiveram processo de inclusão no boletim finalizado. Outras 31 vítimas tiveram declaração de óbito em que que constam a covid-19 e outras causas associadas. Estes óbitos foram encaminhados para análise da Câmara Técnica.

Dos 1.202.434 casos confirmados desde o início da pandemia, 1.172.853 já são considerados recuperados, 3.626 encontram-se ativos e 25.955 tiveram óbito confirmado.

Vacinação

Com 6.731.405 vacinados contra o coronavírus com a primeira dose, dos quais 2.821.322 receberam também a segunda aplicação, e mais 251.686 vacinados com o imunizante de dose única, até as 17 horas deste domingo, a Bahia já vacinou 63% da população baiana com 18 anos ou mais (estimada em 11.084.666) com, pelo menos, a primeira dose.