Bahia registra 4.915 casos de covid-19 e 14 mortes em 24 horas

O boletim epidemiológico divulgado neste domingo (13) pela Secretaria de Saúde do Estado (Sesab) registrou 28.615 casos ativos de covid-19 na Bahia. Nas últimas 24 horas, foram registrados 4.915 casos de covid-19 e mais 14 mortes. Dos 1.457.280 casos confirmados desde o início da pandemia, 28.491 tiveram óbito confirmado.

Os dados ainda podem sofrer alterações devido à instabilidade do sistema do Ministério da Saúde. A base ministerial tem, eventualmente, disponibilizado informações inconsistentes ou incompletas.

O boletim epidemiológico contabiliza ainda 1.740.774 casos descartados e 320.168 em investigação. Estes dados representam notificações oficiais compiladas pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica em Saúde da Bahia (Divep-BA), em conjunto com as vigilâncias municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde até às 17 horas deste domingo.

Na Bahia, 60.532 profissionais da saúde foram contaminados pelo coronavírus.

Vacinação

Até este domingo, 11.361.864 pessoas foram vacinadas com a primeira dose, 10.193.261 com a segunda dose ou dose única, e 3.125.155 com a dose de reforço. Do público de 5 a 11 anos, 327.951 crianças já foram imunizadas.