Bahia registra 54 mortes e quase 4 mil novos casos de covid-19 nas últimas 24 h

A Bahia registrou 54 mortes e 3.998 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, de acordo com o boletim epidemiológico estadual desta terça-feira (4). Ao todo, o estado já acumula 175.389 casos confirmados da doença nestes quase cinco meses de pandemia. Deste total, 159.247 já são considerados curados, mas 12.464 pessoas ainda estão com o vírus ativo no corpo e 3.678 não resistiram e morreram vítimas da nova doença. Outros 82,1 mil casos estão em investigação.

Os casos confirmados ocorreram em 409 dos 417 municípios baianos, com maior proporção em Salvador (34%). Os municípios com os maiores coeficientes de incidência por 100mil habitantes foram Almadina (3.879,94), Dário Meira (3.744,16), Gandu (3.623,12), Itajuípe (3.518,62) e Ipiaú (3.245,92). Do total de casos confirmados, 58.384 casos (34%) pertencem a residentes da capital e os demais casos 112.649 (65%) pertencem ao interior e a região metropolitana do Estado.

Na Bahia, 15.752 profissionais da saúde foram infectados pelo novo coronavírus. Quanto ao sexo dos casos

confirmados, mais de 53% foram do sexo feminino, enquanto 46% foram do sexo masculino e 0,48% dos casos estão sem informação. Em relação ao quesito raça e cor, 91.327 (52%) são de cor parda, seguidos por amarela 29.284 (16,7%), branca 19.457 (11%), preta 16.286 (9,3%), indígena 535 (0,31%) (Figura 4) e os ignorados e sem informação foram de 18.500 (10,55%) (Figura 3). A faixa etária mais acometida foi a de 30 a 39 anos, representando 25,7% do total.

Estes dados representam notificações oficiais compiladas pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da Bahia (Cievs-BA), em conjunto com os Cievs municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde até as 17 horas desta terça-feira.



A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) disponibiliza, para acesso público, a base de dados completa dos casos suspeitos, descartados, confirmados e óbitos relacionados ao coronavírus (Covid-19). Para fazer o download, é simples: basta acessar o link bi.saude.ba.gov.br/transparencia/ e clicar no ícone localizado no topo da página.