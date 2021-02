Bahia registra 66 mortes e 3.849 casos de Covid-19 em 24 horas

A Bahia registrou 66 mortes e 3.849 casos de Covid-19 (taxa de crescimento de +0,6%) em 24h, de acordo com boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) nesta terça (16). No mesmo período, 3.802 pacientes foram considerados curados da doença (+0,6%). Nesta terça, o governador Rui Costa decretou toque de recolher em todo o estado, a partir da próxima sexta (19), das 22h às 5h, por sete dias, com possibilidade de prorrogação.



As 66 mortes ocorreram em diversas datas. 59 delas em 2021, sendo quatro nesta segunda (15) - número que ainda pode crescer.



De acordo com a Sesab, a existência de registros tardios e/ou acúmulo de casos deve-se a sobrecarga das equipes de investigação, pois há doenças de notificação compulsória para além da Covid-19. Outro motivo é o aprofundamento das investigações epidemiológicas por parte das vigilâncias municipais e estadual a fim de evitar distorções ou equívocos, como desconsiderar a causa do óbito um traumatismo craniano ou um câncer em estágio terminal, ainda que a pessoa esteja infectada pelo coronavírus.



O número total de óbitos por Covid-19 na Bahia desde o início da pandemia é de 10.864, representando uma letalidade de 1,71%.



Na última semana, os números demonstraram uma tendência de crescimento dos óbitos e de quadros clínicos mais graves, o que tem ampliado a taxa de ocupação nas UTIs. De acordo com a Sesab, a Bahia tem nove hospitais com taxa de ocupação para covid em 100%.



Dos 635.494 casos confirmados desde o início da pandemia, 609.546 já são considerados recuperados e 15.084 encontram-se ativos. Na Bahia, 41.457 profissionais da saúde foram confirmados para Covid-19.