Bahia registra 8 mortes e 249 novos casos de covid-19

A Bahia registrou oito mortes e 249 novos casos de covid-19 (taxa de crescimento de +0,02%) em 24h, de acordo com dados do relatório epidemiológico da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) divulgado no começo da noite desta segunda-feira (06). No mesmo período, 310 pacientes (+0,03%) foram considerados curados da doença.

Dos 1.263.042 casos confirmados desde o início da pandemia, 1.232.798 já são considerados recuperados, 2.893 encontram-se ativos e 27.351 tiveram óbito confirmado.

Na Bahia, 52.600 profissionais da saúde foram confirmados para covid-19.

Até às 18h desta segunda, a taxa de ocupação de UTI Covid adulto no estado é de 39%, com 200 leitos ocupados dos 507 disponíveis. Enquanto a taxa de enfermaria adulto é de 26% de ocupação, com 166 internados e 635 leitos disponíveis.

Vacinação

Por conta de uma atualização no sistema de envio de dados da vacinação, nem todos os 417 municípios baianos fizeram o carregamento das informações relativas ao público vacinado. Desta forma, os números apresentados no vacinômetro correspondem apenas ao totalizado pelos municípios que enviaram os dados, dando a impressão de queda na cobertura vacinal.

A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) realiza o contato diário com as equipes de cada município a fim de aferir o quantitativo de doses aplicadas.

Até o dia 21 de novembro, quando tivemos a última atualização com os 417 municípios baianos, 10.952.306 de pessoas tinham sido vacinadas contra o coronavírus (Covid-19) com a primeira dose. Esse dado representa 86,02% da população com 12 anos ou mais, estimada em 12.732.254.