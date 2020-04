Bahia registra 884 casos de coronavírus; 58% das confirmações em Salvador

A Bahia registrou, até esta quarta-feira (15), 884 casos de coronavírus e 28 mortes causadas pela covid-19. De acordo com o boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde do Estado (Sesab), deste total, 218 pessoas já estão recuperadas e 99 seguem internadas, sendo que 38 estão em Unidades de Terapia Intensiva (UTI). Entre esta terça e quarta, a Sesab confirmou 108 novos casos. Conforme a secretaria, dos 417 municípios baianos, 83 deles já têm casos confirmados.

Desde que começou a ser monitorada no estado, a covid-19 gerou 9.973 notificações suspeitas, sendo que 5.267 já foram descartadas. Mais de 3,8 mil casos ainda estão em investigação no Laboratório Central (Lacen). A maior proporção dos casos confirmados no estado estão em Salvador (59%), seguida de Feira de Santana (6%).

Entre as 28 mortes, 15 foram registradas na capital e as demais estão distribuídas em Lauro de Freitas (2), Gongogi (1), Itapetinga (1), Utinga (1), Adustina (1), Araci (1), Itagibá (1), Uruçuca (1), Ilhéus (1), Belmonte (1), Vitória da Conquista (1) e Itapé (1). A letalidade no estado está em pouco mais de 3%. Entre o total de falecidos, 26 tinham alguma comorbidade — as chamadas doenças associadas. Na sequência, as comorbidades mais comuns foram: doenças cardíacas crônicas, diabetes, doenças respiratórias crônicas, obesidade e doenças renais crônicas.

Embora a maioria dos casos confirmados de infecção tenham sido em pessoas do sexo feminino (56%), a maior proporção de óbitos registrados foi entre os homens, que foram 68% dos falecimentos.

A faixa etária mais acometida foi a de 30 a 39 anos, representando 29% do total. O risco de adoecer também passou a ser maior nessa faixa, considerada como adultos jovens, seguido da faixa de 50 a 59 anos.