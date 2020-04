Bahia registra 8ª morte pela Covid-19

A Bahia registrou a 8ª morte pela Covid-19, infecção causada pelo novo coronavírus. Por volta das 18h deste sábado, 04, o Hospital Aeroporto, em Lauro de Freitas, comunicou o falecimento de um paciente de 55 anos, do sexo masculino, que estava internado na unidade após apresentar febre, tosse, dispneia e dor de garganta. Ele era residente de Salvador.

A morte, no entanto, ainda não foi computada pelo boletim divulgado diariamente pela Secretaria de Saúde do Estado (Sesab), que nesta tarde somou 336 infectados pelo novo vírus na Bahia. Os números atualizados até às 17h, representam 5,17% do total das notificações. Destes, 1.913 casos foram descartados. O último boletim ainda registrava sete óbitos, sendo cinco em Salvador, um em Utinga e outro em Itapetinga.

Os dados contabilizam todos os registros desde o mês de janeiro. Ao todo, 63 pessoas estão recuperadas da doença e 33 encontram-se internadas, sendo 18 em UTI. Dentre os casos confirmados, 50,89% dos pacientes são do sexo masculino.

Cachoeira

Também ainda não foi inserido nas estatísticas oficiais o primeiro caso de contaminação pelo novo coronavírus no município de Cachoeira. Por meio de suas redes sociais, A Secretaria de Saúde de Cachoeira divulgou a confirmação por volta das 17h deste sábado. O paciente já está sob cuidados hospitalares e recebe assistência da administração municipal e da Secretaria de Saúde da Bahia, conforme o protocolo do Ministério da Saúde.

Em Alagoinhas, mais uma vítima atestou positivo para a Covid-19, somando quatro ocorrências na cidade. A informação foi divulgada pelo Núcleo de Saúde da Macrorregião Nordeste, antiga DIRES. A paciente é do sexo feminino, tem 36 anos e está em isolamento domiciliar. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Alagoinhas, seu quadro clínico é estável.

Cura

O mais recente caso de recuperação de um paciente com a Covid-19, divulgado pelo Hospital da Bahia também neste sábado, é mais um dado que deverá entrar no próximo balanço da Sesab. Neste sábado (04), a unidade deu alta a uma mulher de 57 anos que estava internada desde o dia 17 de março, após contrair o novo vírus. De acordo com o comunicado, ela era esposa do primeiro paciente que obteve alta no dia 26 de março, que também atestou positivo para a doença.

Mais dados

A capital baiana concentraa 72,24% dos casos de coronavírus no estado, com 215 ocorrências. Em seguida vem Feira de Santana, com 21 ocorrências, e Lauro de Freitas, com 11 registros. Porto Seguro e Ilhéus estão empatadas com 10 casos confirmados no período.

A média de idade dos pacientes é de 46,25 anos, variando de 6 meses a 95 anos. A faixa etária mais acometida é a de 30 a 39 anos, representando 25,30% do total. Porém, o coeficiente de incidência por 100.000 habitantes foi maior na faixa de 50 a 59 anos (4,18/100.000 hab), indicando o maior risco de adoecer entre os idosos, como aponta análise feita pela Sesab.