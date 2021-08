Bahia registra 9 mortes por covid em 24h, menor número de óbitos desde maio de 2020

A Bahia registrou 9 mortes e 627 novos casos de covid-19 (taxa de crescimento de +0,1%) em 24h, de acordo com dados do relatório epidemiológico da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) até o final da tarde deste domingo (1). No mesmo período, 1.125 pacientes (+0,1%) foram considerados curados da doença.



O número de mortes registrados em 24h é o menor no estado desde 17 de maio de 2020, quando também foram registradas nove mortes. Vale destacar que os registros aos finais de semana são menores, ainda assim, se comparados aos quatro domingos do mês de julho, reforçam a queda no número de óbitos. No último dia 25 foram registradas 19 mortes, enquanto no dia 18 foram 31, já no dia 11 de julho foram 28 óbitos e outros 24 no dia 4 do mês passado.



Dos 1.194.316 casos confirmados desde o início da pandemia, 1.162.989 já são considerados recuperados, 5.568 encontram-se ativos. O número de ativos no estado segue entre os menores do ano, mantendo a tendência de queda ao longo do mês, intensificada nas últimas semanas.



Na Bahia, 51.429 profissionais da saúde foram confirmados para covid-19. Desde o começo da semana, a Sesab passou a não divulgar a data precisa dos óbitos registrados, mas a confirmação e o registro foram feitos neste domingo. O número total de mortes por covid-19 na Bahia desde o início da pandemia é de 25.759.