Bahia registra cinco doações de órgãos em 24h; 19 pacientes são beneficiados

A Central de Transplantes da Bahia registrou, nas últimas 24 horas, cinco doações de múltiplos órgãos, o que, de acordo com a Secretaria de Saúde do Estado (Sesab), possibilitou a realização de três transplantes de fígado, 10 transplantes de rim e seis transplantes de córneas, totalizando 19 pessoas beneficiadas com as doações.



Ainda segundo a Sesab, alguns órgãos deixaram de ser captados por estarem inviáveis para o transplante ou por falta de autorização da família.



As doações ocorreram nos hospitais: Geral do Estado, Geral de Vitória da Conquista, Geral Roberto Santos e Metropolitano de Salvador. De janeiro até julho desse ano foram realizadas 56 doações de múltiplos órgãos, e 228 doações de córneas, além de 26 transplantes de fígado, 135 transplantes de rim, 225 transplantes de córneas, 20 transplantes de medula óssea e quatro transplantes de pele.



De acordo com a Sesab, a lista de espera para transplante no estado atualmente tem 22 pacientes à espera de um fígado, 1049 de rim, e 893 de córneas. O principal motivo da não efetivação de doadores no estado é a negativa familiar, que nos últimos 6 meses foi de cerca de 68% das mortes.