Bahia registra mais 39 mortes por covid-19 e novos 893 casos confirmados

A Bahia alcançou o número de 15.963 casos confirmados do novo coronavírus, com 570 óbitos. Os dados foram atualizados nesta quinta-feira (28) pela Secretaria da Saúde (Sesab). Nas últimas 24 horas, o balanço adicionou 893 diagnósticos de covid-19, um aumento de 5,92% em relação à véspera, e 39 óbitos, um crescimento de 7,34%.

Apesar do alto número de fatalidades entre um dia e outro, de acordo com a Sesab, elas se referem a um período de 24 dias - ou seja, não ocorreram nas últimas 24 horas. Estas notificações tardias estão sendo apuradas pela Auditoria do Sistema Único de Saúde (SUS) e pela Corregedoria.

O boletim ainda registra 5.220 pessoas recuperadas da covid-19, o que representa 32,7% do total de casos. Há ainda 10.173 pacientes que apresentam sintomas da doença e permanecem monitoradas pela vigilância epidemiológica. O estado também confirmou 2.336 profissionais da saúde com resultado positivo para o coronavírus.

Os diagnósticos ocorreram em 272 municípios do estado, com maior proporção em Salvador (63,38%). As cidades com os maiores coeficientes de incidência por 1.000.000 habitantes foram Uruçuca (4.776,06), Ipiaú (4.076.47), Itabuna (3.934,85), Salvador (3.437,61) e Ilhéus (3.098,68).

Em relação às 39 novas mortes notificadas pela Sesab, 34 aconteceram em Salvador. As outras cinco foram em Ilhéus (duas), Jequié (duas) e Itabuna (uma). As três vítimas fatais mais novas entre os registros tinham 46 anos e eram dois homens (um com diabetes e o outro sem informações de comorbidades) e uma mulher (portadora de obesidade e diabetes). O mais velho era um homem de 92 anos, sem informações de comorbidades.

532º óbito – homem, 69 anos, residente em Salvador, sem informação de comorbidades, data de admissão não informada, veio a óbito dia 25/05, em unidade da rede pública, em Salvador.

533º óbito – homem, 51 anos, residente em Itabuna, sem comorbidades, foi internado dia 09/05 e veio a óbito dia 09/05, em unidade da rede pública, em Ilhéus.

534º óbito – homem, 77 anos, residente em Salvador, sem informação de comorbidades, data de admissão não informada, veio a óbito dia 22/05, em unidade da rede pública, em Salvador.

535º óbito – homem, 63 anos, residente em Salvador, sem informação de comorbidades, data de admissão não informada, veio a óbito dia 18/05, em unidade da rede pública, em Salvador.

536º óbito – homem, 92 anos, residente em Salvador, sem informação de comorbidade, data de admissão não informada, veio a óbito 22/05, em unidade da rede pública, em Salvador.

537º – homem, 61 anos, residente em Salvador, portador de hipertensão arterial, foi internado dia 02/05 e veio a óbito dia 23/05, em hospital filantrópico, em Salvador;

538º óbito – mulher, 80 anos, residente em Salvador, sem informação de comorbidade, data de admissão não informada, veio a óbito dia 23/05, em unidade da rede pública, em Salvador;

539º óbito – homem, 61 anos, residente em Salvador, sem informação de comorbidade, data de admissão não informada, veio a óbito dia 20/05, em unidade da rede privada, em Salvador;

540º óbito – homem, 79 anos, residente em Salvador, sem informação de comorbidade, data de admissão não informada, veio a óbito dia 23/05, em unidade da rede privada, em Salvador;

541º óbito – mulher, 78 anos, residente em Salvador, sem informação de comorbidades, data de admissão não informada, veio a óbito dia 16/05, em unidade da rede pública, em Salvador;

542º óbito – homem, 49 anos, residente em Salvador, sem informação de comorbidades, data de admissão não informada, veio a óbito dia 24/05, em unidade da rede pública, em Salvador;

543º óbito – homem, 66 anos, residente em Salvador, sem informação de comorbidades, data de admissão não informada, veio a óbito dia 22/05, em unidade da rede pública, em Salvador;

544º óbito – homem, 46 anos, residente em Salvador, sem informação de comorbidades, data de admissão não informada, veio a óbito dia 25/05, em unidade da rede pública, em Salvador;

545º óbito – homem, 70 anos, residente em Salvador, portador de doença pulmonar obstrutiva crônica e hipertensão arterial, data de admissão não informada, veio a óbito dia 17/05, em hospital da rede privada, em Salvador;

546º óbito – mulher, 86 anos, residente em Salvador, portadora de hipertensão arterial, foi internada dia 10/05 e veio a óbito dia 26/05, em hospital filantrópico, em Salvador;

547º óbito – mulher, 54 anos, residente em Salvador, sem informação de comorbidade, data de admissão não informada, veio a óbito dia 16/05, em hospital filantrópico, em Salvador;

548º óbito – mulher, 53 anos, residente em Salvador, portadora de doenças endócrinas e nutricionais, data de admissão não informada, veio a óbito dia 20/05, em unidade da rede privada, em Salvador;

549º óbito – homem, 50 anos, residente em Salvador, sem informação de comorbidades, data de admissão não informada, veio a óbito dia 24/05, em unidade da rede pública, em Salvador;

550º óbito – homem, 47 anos, residente em Salvador, portador de neoplasia, internado dia 17/05, veio a óbito dia 23/05, em unidade da rede pública, em Salvador;

551º óbito – mulher, 85 anos, residente em Salvador, sem informações sobre comorbidades. Internada dia 21/05, veio a óbito dia 23/05, em hospital público de campanha, em Salvador;

552º óbito – homem, 62 anos, residente em Salvador, portador de diabetes mellitus e hipertensão arterial. Foi internado dia 18/05, vindo a óbito dia 27/05, em hospital da rede particular, em Salvador;

553º óbito – mulher, 48 anos, residente em Salvador, portadora de diabetes mellitus e hipertensão arterial; Internada dia 24/05, veio a óbito dia 27/05, em hospital público de campanha, em Salvador;

554º óbito – homem, 54 anos, residente em Salvador, sem informações acerca de comorbidades. Internado dia 23/04, veio a óbito dia 17/05, em hospital público de campanha, em Salvador;

555º óbito – homem, 69 anos, residente em Salvador, portador de diabetes, doença do sistema nervoso e tabagista, foi internado dia 13/05 e veio a óbito dia 19/05, em unidade da rede pública, em Salvador;

556º óbito – homem, 63 anos, residente em Salvador, portador de neoplasia, internado no dia 04/05, veio a óbito dia 04/05, em unidade da rede pública, em Salvador;

557º óbito – homem, 59 anos, residente em Salvador, portador de diabetes e doença cardiovascular, foi internado dia 15/05 e veio a óbito dia 22/05, em hospital filantrópico, em Salvador;

558º óbito – homem, 71 anos, residente em Itabuna, portador de doença do sistema nervoso, foi internado dia 14/05 e veio a óbito dia 17/05, em unidade da rede pública, em Itabuna;

559º óbito – homem, 62 anos, residente em Vitória da Conquista, portador de diabetes, internado dia 24/05, veio a óbito dia 25/05, em unidade da rede pública, em Ilhéus;

560º óbito – homem, 70 anos, residente em Salvador, portador de diabetes e hipertensão arterial, foi internado dia 08/05 e veio a óbito dia 14/05, em unidade da rede pública, em Salvador;

561º óbito – mulher, 67 anos, residente em Salvador, portadora de doenças cardiovasculares, diabetes e hipertensão arterial, foi internada dia 22/05 e veio a óbito dia 25/05, em hospital filantrópico, em Salvador;

562º óbito – mulher, 46 anos, residente em Salvador, portadora de obesidade e diabetes, foi internada dia 22/05 e veio a óbito dia 26/05, em unidade da rede privada, em Salvador;

563º óbito – homem, 54 anos, residente em Salvador, sem comorbidades, foi internado dia 14/05 e veio a óbito dia 22/05, em hospital filantrópico, em Salvador;

564º óbito – mulher, 71 anos, residente em Salvador, portadora de hipertensão arterial e doença respiratória crônica, data de internação não informada, veio a óbito dia 27/05, em unidade da rede pública, em Salvador;

565º óbito – mulher, 87 anos, residente em Jequié, portadora de diabetes, hipertensão arterial, doença do sistema nervoso, imunodeficiência e doença cardiovascular, foi internada dia 13/05 veio a óbito dia 20/05, em unidade da rede pública, em Jequié;

566º óbito – homem, 54 anos, residente em Salvador, comorbidades não informadas, foi internado dia 12/05 e veio a óbito dia 26/05, em unidade da rede privada, em Salvador;

567º óbito – mulher, 67 anos, residente em Jequié, portadora de obesidade, pneumopatia crônica, diabetes, hipertensão arterial e doença cardiovascular, foi internada no dia 17/05 e veio a óbito dia 24/05, em unidade da rede pública, em Jequié;

568º óbito – homem, 73 anos, residente em Salvador, portador de hipertensão arterial, data de admissão não informada, veio a óbito dia 24/05, em unidade da rede pública, em Salvador;

569º óbito – mulher, 50 anos, residente em Salvador, portadora de obesidade, foi internada no dia 21/05 e veio a óbito dia 25/05, em unidade da rede pública, em Salvador;

570º óbito – homem, 46 anos, residente em Saubara, portador de diabetes, foi internado dia 23/05 e veio a óbito dia 26/05, em unidade da rede pública, em Salvador;

Na Bahia, 937 dos 1.710 leitos disponíveis do Sistema Único de Saúde (SUS) exclusivos para infectados com o novo coronavírus estão ocupados (55%). Dos 714 leitos de UTI adulto e pediátrico destinados somente a pacientes com a covid-19, 486 possuem pessoas internadas (68%).

Segundo a Sesab, o número de leitos é flutuante e representa o quantitativo exato de vagas disponíveis no dia. "Intercorrências com equipamentos, rede de gases ou equipes incompletas, por exemplo, inviabilizam a disponibilidade do leito. Ressalte-se que novos leitos são abertos progressivamente mediante o aumento da demanda", informa a secretaria.

Entre o dia 1° de março e esta quinta-feira (28), Laboratório Central de Saúde Pública da Bahia (Lacen-BA) realizou 49.086 exames do tipo RT-PCR, que é o padrão ouro para identificar o genoma viral do coronavírus. Estão em análise 3.224 exames.

O boletim epidemiológico registra ainda 39.739 casos descartados e 104.953 notificações em toda a Bahia. Estes dados representam notificações oficiais compiladas pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da Bahia (Cievs-BA), em conjunto com os Cievs municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde até as 17h desta quinta-feira (28).

Dos casos confirmados, 45,63% pacientes eram do sexo feminino, 37,53% do masculino e 16% sem informação. A faixa etária mais acometida foi a de 30 a 39 anos, representando 20,22% do total.