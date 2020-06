Bahia registra mais 50 mortes por covid-19 em 24h, com 807 novos casos

A Bahia registrou, nas últimas 24 horas, mais 50 mortes por covid-19, além de 807 novos casos confirmados da doença. Os dados foram atualizados pela Secretaria da Saúde (Sesab) nesta segunda-feira (22). Ao todo, o estado já tem 1.441 óbitos em decorrência do novo coronavírus, com 47.086 infectados. A taxa de crescimento é de 3,6% em relação às fatalidades e de 1,7% aos diagnósticos.

Entre os contaminados notificados, a quantidade de pessoas curadas é maior que o número de pacientes que ainda apresentam os sintomas. Já são consideradas recuperadas 23.305 pessoas, o que representa 49,5% dos infectados com a covid-19. Já entre os casos ativos, são 22.340 indivíduos (47,5%). A porcentagem restante, de 3%, refere-se às mortes.

Os diagnósticos aconteceram em 359 municípios do estado, com maior proporção em Salvador (50,67%). As cidades com os maiores coeficientes de incidência por 100.000 habitantes foram Ipiaú (1.218,58), Uruçuca (1.072,18), itajuípe (1.059,00), Gandu (1.052,37) e São José da Vitória (1.007,60).

Ao redor da Bahia, 6.340 profissionais da saúde foram confirmados com o novo coronavírus.

Entre as 50 novas mortes registradas nesta segunda (22), 18 ocorreram em Salvador. As outras aconteceram em Vitória da Conquista (6), Jequié (6), Feira de Santana (6), Juazeiro (3), Nova Viçosa (2), Simões Filho (2), Ipirá (1), Canavieiras (1), Uruçuca (1), Santa Terezinha (1), Gandu (1), Medeiros Neto (1) e Camaçari (1).

Apesar de terem sido notificados agora, os 50 óbitos não ocorreram nas últimas 24 horas - há registros de fatalidades desde o dia 22 de maio.

1392º óbito – homem, 54 anos, residente em Camaçari, portador de doença renal crônica e doenças hematológicas. Internado dia 18/05, veio a óbito dia 16/06, em hospital da rede particular, em Salvador;

1393º óbito – mulher, 69 anos, residente em Salvador, portadora de hipertensão arterial. Internada dia 05/06, veio a óbito dia 13/06, em hospital da rede particular, em Salvador;

1394º óbito – mulher, 75 anos, residente em Lauro de Freitas, portadora de neoplasias. Internada dia 14/06, veio a óbito dia 16/06, em hospital da rede particular, em Salvador;

1395º óbito – mulher, 79 anos, residente em Vitória da Conquista, portadora de doença cardiovascular, hipertensão arterial e diabetes mellitus. Sem informação acerca da data de internação, veio a óbito dia 17/06, em hospital da rede pública, em Vitória da Conquista;

1396º óbito – mulher, 94 anos, residente em Salvador, portadora de doença cardiovascular, e doença respiratória crônica. Internada dia 11/06, veio a óbito dia 17/06, em hospital da rede particular, em Salvador;

1397º óbito – mulher, 72 anos, residente em Gandu, portadora de hipertensão arterial. Internada dia 10/06, veio a óbito dia 19/06, em hospital da rede pública, em Jequié;

1398º óbito – homem, 68 anos, residente em Ipirá, portador de doença renal crônica. Sem informações acerca da data de internação, veio a óbito dia 18/06, em hospital da rede pública, em Ipirá;

1399º óbito – mulher, 58 anos, residente em Jequié, portadora de diabetes mellitus e hipertensão arterial. Internada dia 05/06, veio a óbito dia 19/06, em hospital da rede pública, em Jequié;

1400º óbito – homem, 93 anos, residente em Juazeiro, portador de hipertensão arterial e doença respiratória crônica. Internado dia 04/06, veio a óbito no mesmo dia (04/06), em hospital da rede pública, em Juazeiro.

1401º óbito – homem, 74 anos, residente em Feira de Santana, portador de diabetes e doença cardiovascular, data de admissão não informada, veio a óbito dia 16/06, em unidade da rede pública, em Feira de Santana;

1402º óbito – homem, 72 anos, residente em Cândido Sales, portador de doença cardiovascular, data de admissão não informada, veio a óbito dia 20/06, em unidade da rede pública, em Vitória da Conquista;

1403º óbito – homem, 88 anos, residente em Salvador, portador de hipertensão arterial e doença do sistema nervoso, foi internado dia 16/06 e veio a óbito dia 17/06, em unidade da rede pública, em Salvador;

1404º óbito – homem, 90 anos, residente em Canavieiras, portador de doença renal crônica, foi internado dia 29/05 e veio a óbito dia 06/06, em unidade da rede pública, em Canavieiras;

1405º óbito – homem, 97 anos, residente em Uruçuca, sem informação de comorbidades, veio a óbito dia 12/06, em domicílio, em Uruçuca;

1406º óbito – homem, 51 anos, residente em Feira de Santana, portador de doença respiratória crônica, data de admissão não informada, veio a óbito dia 15/06, em unidade da rede pública, em Feira de Santana;

1407º óbito – homem, 81 anos, residente em Salvador, portador de diabetes e doença cardiovascular, data de admissão não informada, veio a óbito dia 07/06, em unidade da rede privada, em Feira de Santana;

1408º óbito – homem, 31 anos, residente em Santa Terezinha, sem informação de comorbidades, data de admissão não informada, em unidade da rede municipal, em Santa Terezinha;

1409º óbito – mulher, 72 anos, residente em Iguaí, portadora de hipertensão arterial, diabetes e doença cardiovascular, foi internada dia 16/06 e veio a óbito dia 20/06, em unidade da rede pública, em Vitória da Conquista;

1410º óbito – homem, 40 anos, residente em Itamaraju, sem informação de comorbidades, data de admissão não informada, veio a óbito dia 12/06, em unidade da rede pública, em Salvador;

1411º óbito – mulher, 66 anos, residente em Sobradinho, portadora de diabetes e doença respiratória crônica, data de admissão não informada, veio a óbito dia 07/06, em unidade da rede pública, em Juazeiro;

1412º óbito – mulher, 60 anos, residente em Itororó, portadora de diabetes, data de admissão não informada, veio a óbito dia 19/06, em unidade da rede privada, em Vitória da Conquista;

1413º óbito – mulher, 58 anos, residente em Jequié, portadora de hipertensão arterial e doença cardiovascular, veio a óbito dia 22/05, em domicílio;

1414º óbito – homem, 70 anos, residente em Vitória da Conquista, sem comorbidades, foi internado dia 16/05 e veio a óbito dia 17/06, em unidade da rede privada, em Vitória da Conquista;

1415º óbito – homem, 26 anos, residente em Juazeiro, portador de obesidade, data de admissão não informada, veio a óbito dia 07/06, em unidade da rede pública, em Juazeiro;

1416º óbito – mulher, 95 anos, residente em Jequié, data de admissão não informada, veio a óbito dia 28/05, em unidade da rede pública, em Jequié;

1417º óbito – mulher, 73 anos, residente em Jequié, portadora de doença cardiovascular, data de admissão não informada, veio a óbito dia 09/06, em unidade da rede pública, em Jequié;

1418º óbito – mulher, 40 anos, residente em Nova Viçosa, portadora de diabetes e obesidade, data de admissão não informada, veio a óbito dia 21/06, em unidade da rede pública, em Nova Viçosa;

1419º óbito – homem, 47 anos, residente em Eunápolis, portador de diabetes e doença renal crônica, data de admissão não informada, veio a óbito dia 21/06, em unidade da rede pública, em Vitória da Conquista;

1420º óbito – homem, 61 anos, residente em Jequié, portador de hipertensão arterial e diabetes, data de admissão não informada, veio a óbito dia 12/06, em unidade da rede privada, em Jequié;

1421º óbito – mulher, 86 anos, residente em Riachão do Jacuípe, foi internada dia 11/06 e veio a óbito dia 20/06, em unidade da rede privada, em Salvador.

1422º óbito – mulher, 36 anos, residente em Gandu, portadora de doença cardiovascular, foi internada dia 15/06 e veio a óbito dia 16/06, em unidade da rede pública, em Gandu;

1423º óbito – homem, 90 anos, residente em Salvador, sem comorbidades, foi internado dia 21/05 e veio a óbito dia 24/05, em unidade da rede pública, em Salvador;

1424º óbito – homem, 81 anos, residente em Salvador, sem comorbidades, foi internado dia 25/05 e veio a óbito dia 07/06, em unidade da rede pública, em Salvador;

1425º óbito – mulher, 81 anos, residente em Feira de Santana, sem comorbidades, foi internada dia 11/06 e veio a óbito dia 20/06, em unidade da rede pública, em Feira de Santana;

1426º óbito – mulher, 72 anos, residente em Feira de Santana, portadora de doença cardiovascular, foi internada dia 16/06 e veio a óbito dia 21/06, em unidade da rede pública, em Feira de Santana;

1427º óbito – homem, 85 anos, residente em Medeiros Neto, portador de hipertensão arterial e doença cardiovascular, foi internado dia 14/06 e veio a óbito na mesma data (14/06), em unidade da rede pública, em Medeiros Neto;

1428º óbito – mulher, 72 anos, residente em Salvador, portadora de diabetes, foi internada dia 23/05 e veio a óbito dia 28/05, em unidade da rede pública, em Salvador;

1429º óbito – mulher, 69 anos, residente em Nova Viçosa, portadora de hipertensão arterial e diabetes, data de admissão não informada, veio a óbito dia 12/06, em unidade da rede pública, em Nova Viçosa;

1430º óbito – mulher, 83 anos, residente em Salvador, sem comorbidades. Internada dia 22/05., foi a óbito dia 24/05, em hospital da rede pública, em Salvador;

1431º óbito – homem, 47 anos, residente em Simões Filho, sem comorbidades. Internada dia 14/06, veio a óbito dia 15/06, em unidade da rede pública, em Simões Filho;

1432º óbito – homem, 54 anos, residente em Salvador, portador de hipertensão arterial e diabetes mellitus. Sem informação quanto ao dia de internação, veio a óbito dia 30/05, em hospital da rede particular, em Salvador;

1433º óbito – mulher, 43 anos, residente em Salvador, sem comorbidades. Internada dia 21/05, veio a óbito dia 22/05, em hospital da rede pública, em Salvador;

1434º óbito – mulher, 40 anos, residente em Simões Filho, portadora de hipertensão arterial. Internada dia 13/06, veio a óbito no mesmo0 dia (13/06), em unidade da rede pública, em Simões Filho;

1435º óbito – mulher, 69 anos, residente em Feira de Santana, portadora de neoplasias. Internada dia 12/05, veio a óbito dia 26/05, em hospital da rede particular, em Feira de Santana;

1436º óbito – homem, 54 anos, residente em Salvador, portador de hipertensão arterial e diabetes mellitus. Internado dia 24/05, veio a óbito dia 05/06, em hospital da rede pública, em salvador;

1437º óbito – mulher, 73 anos, residente em Salvador, portadora de doença cardiovascular e doença do sistema nervoso. Internada dia 12/06, veio a óbito dia 21/06, em hospital da rede pública, em Salvador;

1438º óbito – homem, 45 anos, residente em Feira de Santana, portador de diabetes mellitus. Sem informação da data de internação, veio a óbito dia 04/06, em unidade da rede pública, em Salvador;

1439º óbito – homem, 76 anos, residente em Salvador, sem comorbidades. Internado dia 19/05, veio a óbito dia 30/05, em hospital da rede pública, em Salvador;

1440º óbito – mulher, 56 anos, residente em Salvador, sem informação acerca de comorbidades. Sem informação sobre a data de internação, veio a óbito dia 29/05, em hospital da rede particular, em Camaçari;

1441º óbito – mulher, 56 anos, residente em Salvador, portadora de neoplasias, hipertensão, diabetes. Internada dia 09/06, veio a óbito dia 11/06, em hospital da rede particular, em Salvador.

Na Bahia, 1.306 dos 2.183 leitos disponíveis do Sistema Único de Saúde (SUS) exclusivos para pessoas com o novo coronavírus estão ocupados (60%). Entre os 896 leitos de UTI adulto e pediátrico voltados apenas para pacientes com a covid-19, 666 possuem pacientes internados (74%).

"Cabe ressaltar que o número de leitos é flutuante, representando o quantitativo exato de vagas disponíveis no dia. Intercorrências com equipamentos, rede de gases ou equipes incompletas, por exemplo, inviabilizam a disponibilidade do leito. Ressalte-se que novos leitos são abertos progressivamente mediante o aumento da demanda", informa a Sesab.

O boletim epidemiológico contabiliza ainda 97.124 casos descartados e 101.457 em investigação. Estes dados representam notificações oficiais compiladas pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da Bahia (Cievs-BA), em conjunto com os Cievs municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde até as 18h desta segunda-feira (22).