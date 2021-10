Bahia registra uma morte e 243 novos casos de covid-19 em 24h

A Bahia registrou, nas últimas 24 horas, uma morte e 243 novos casos de covid-19 (taxa de crescimento de +0,02%). Segundo boletim epidemiológico divulgado no final da tarde deste domingo (17), no mesmo período foram 230 recuperados (+0,02%).

Dos 1.239.893 casos confirmados desde o início da pandemia, 1.210.695 já são considerados recuperados, 2.230 encontram-se ativos e 26.968 tiveram óbito confirmado. Os dados ainda podem sofrer alterações devido à instabilidade do sistema do Ministério da Saúde. A base ministerial tem, eventualmente, disponibilizado informações inconsistentes ou incompletas.

O boletim epidemiológico contabiliza ainda 1.561.207 casos descartados e 241.250 em investigação. Estes dados representam notificações oficiais compiladas pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica em Saúde da Bahia (Divep-BA), em conjunto com as vigilâncias municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde até as 17 horas deste domingo. Na Bahia, 52.168 profissionais da saúde foram confirmados para covid-19. Para acessar o boletim completo, clique aqui ou acesse o Business Intelligence.

Vacinação

Com 10.413.559 vacinados contra o coronavírus (covid-19) com a primeira dose ou dose única, a Bahia já vacinou 81.78% da população com 12 anos ou mais, estimada em 12.732.254. A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) realiza o contato diário com as equipes de cada município a fim de aferir o quantitativo de doses aplicadas e disponibiliza as informações detalhadas.