Bahia rejeita proposta do Trabzonspor e não negocia Gregore

Alvo do futebol turco, o volante Gregore vai seguir no Bahia no restante da temporada 2020. O Bahia rejeitou a oferta feita pelo Trabzonspor e encerrou as negociações com o clube europeu.

A informação foi confirmada ao CORREIO pelo empresário Décio Oliveira, responsável por intermediar as conversas entre o tricolor e o Trabzonspor.

Nos últimos dias a imprensa da Turquia chegou a noticiar que o clube do país havia chegado a um acordo com o jogador de 26 anos e que a transferência do atleta dependia apenas do Bahia, mas a negociação não avançou.

Antes, o Trabzonspor já havia comprado os direitos do também volante Flávio. A transação girou em torno de R$ 8 milhões.

Essa é a segunda proposta de venda que o Bahia rejeita por Gregore este ano. Antes, o tricolor não aceitou vender os direitos do jogador ao Seattle Sounders, dos Estados Unidos, por cerca de R$ 17 milhões.

Cria das divisões de base do São Carlos-SP, Gregore chegou ao Bahia em 2018 após se destacar no time sub-23 do Santos. Em pouco tempo o volante deu resposta e ganhou a titularidade no Esquadrão. Nos últimos dois anos, Gregore foi destaque também no Campeonato Brasileiro, liderando o ranking de roubada de bolas.

Desde então, Gregore vem sendo alvo de equipes do Brasil e do exterior. O jogador tem contrato com o Esquadrão até o fim da temporada 2021 e o clube baiano é dono de 90% dos direitos econômicos do atleta.

Empresário Décio Oliveira estava intermediando as conversas entre Bahia e Trabzonspor (Foto: acervo pessoal)