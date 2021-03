Bahia renova contrato do meia Marco Antônio até 2023

Enquanto busca reforços no mercado, o Bahia ampliou o vínculo do meia Marco Antônio. O contrato do jogador se encerraria no final de 2021, mas foi prorrogado até 2023 e publicado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID), nesta sexta-feira (5).



Marco Antônio chegou ao Bahia em 2016 após chamar a atenção do tricolor durante a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Pelo time principal, ele soma 59 jogos e sete gols marcados.



No ano passado, o meia-atacante esteve em campo 27 vezes pelo Bahia e balançou as redes quatro vezes.



Com o contrato renovado, Marco Antônio será uma das opções do técnico Dado Cavalcanti para a partida contra o Botafago-PB, neste sábado (6), às 18h15, pela segunda rodada do Nordestão. A partida marca a estreia do time principal do Bahia na temporada 2021.