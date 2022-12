Bahia renova contratos do volante Miqueias e do atacante Everton

Cria das divisões de base do Bahia, o volante Miqueias e o atacante Everton tiveram os contratos renovados com o tricolor. Os dois são remanescentes da última temporada e estão integrados ao elenco do técnico Renato Paiva.

Everton assinou um novo vínculo até o fim de 2026. O atacante chegou ao clube em 2021, para o time sub-20. O rendimento agradou e ele foi comprado junto ao Mirassol. O atacante disputou sete jogos na Série B e marcou um gol, contra o Náutico, na Fonte Nova.

O volante Miqueias também assinou contrato até o fim de 2026. O jogador de 21 anos foi promovido ao time principal no início deste ano, quando o Bahia atuou com uma equipe alternativa nas duas primeiras rodadas do Campeonato Baiano.

Entre Série B, Campeonato Baiano e Copa do Nordeste, ele disputou 12 partidas na equipe principal.

Junto com o restante do elenco, a dupla está participando da pré-temporada do Bahia no CT Evaristo de Macedo. A estreia do Esquadrão na temporada 2023 será no dia 11 de janeiro, contra a Juazeirense, na Fonte Nova, pelo Campeonato Baiano.