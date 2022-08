Bahia rescinde contrato de Warley e meia deixa o elenco tricolor

Na tentativa de reduzir o número de atletas no elenco, o Bahia acertou a rescisão do contrato do meia Warley. O tricolor anunciou a saída do atleta no início da tarde desta quinta-feira (11). Segundo o clube, a decisão foi tomada em comum acordo. O vínculo iria até novembro.

Contratado no último dia da janela de transferências do primeiro semestre para ser uma alternativa ao meia Daniel, Warley não conseguiu se firmar no Esquadrão. Ele deixa o clube tendo realizado apenas duas partidas. A última vez que o jogador entrou em campo foi na vitória sobre o Náutico, por 3x0.

Durante a passagem pelo Bahia, Warley perdeu a disputa para jogadores formados na base, como Gregory e Patrick Verhon. Com a chegada de Ricardo Goulart, ele não teria espaço nem mesmo no banco de reservas.

A saída de Warley é a sexta do Bahia durante a janela de transferências do segundo semestre. Antes dele deixaram o Esquadrão o goleiro César, o lateral Jonathan, o zagueiro Henrique, e os atacantes Rildo e Marcelo Ryan.