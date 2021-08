Bahia se aproxima de suas piores campanhas no 1º turno da Série A

Restando apenas dois jogos para o fim do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o Bahia busca se encontrar na competição. Depois de um bom início, quando somou 17 pontos em dez partidas, o time agora luta para não fechar a primeira metade da competição com uma das suas piores campanhas na era dos pontos corridos com 20 equipes.



Sem vencer há sete jogos, o Esquadrão estacionou em 18 pontos na tabela. Até aqui, a campanha supera apenas as das temporadas 2012 e 2014, quando o time somou 17 pontos nos 19 primeiros confrontos.



O baixo rendimento preocupa. Se em 2012 o tricolor conseguiu reagir no segundo turno e conquistou 30 pontos em 19 rodadas, se livrando do rebaixamento, em 2014 a equipe baiana não teve a mesma competência e acabou amargando a queda para a Série B.



Como queimou a gordura que conseguiu acumular no início da Série A, o time se vê cada vez mais perto do Z4. Durante o período sem vitórias, a distância para a zona caiu de nove para só dois pontos. Por isso, o elenco sabe que precisa reagir o mais rápido possível ou a situação pode se complicar ainda mais.



“A gente sabe o momento que está vivendo, a fase ruim. Mas acho que temos que continuar trabalhando. Sabemos dos erros que estão acontecendo. Estamos em um momento em que, com um erro, o adversário faz a diferença. Temos que estar ligados, concentrados 100% para não cometer erros e voltar a não sofrer gols”, disse o zagueiro Conti.



Na missão de reencontrar o caminho dos triunfos, o Esquadrão tem pela frente dois tricolores. Na próxima segunda-feira, o compromisso será contra o Fluminense, às 19h, no Maracanã. Já no dia 4, o time baiano fecha o turno diante do Fortaleza, no estádio de Pituaçu.



Nova filosofia

A aposta do Bahia para conseguir a virada de chave veio em forma de mudança na filosofia. Saiu Dado Cavalcanti, demitido após a derrota de 2x1 para o Atlético-GO, e chegou o argentino Diego Dabove, que até maio treinou o San Lorenzo, no país vizinho.



Nas primeiras palavras, Dabove pregou que pretende fazer do tricolor um time comprometido e com personalidade. Para o compatriota Germán Conti, que enfrentou o treinador quando defendia o Colón-ARG, o novo comandante tem tudo para conseguir desenvolver um bom trabalho por aqui.



“Pessoalmente, acho que o jogador que está há muito tempo, como eu, não queria ver o Bahia nessa parte da tabela. Seja quem for o treinador, a gente sabe que tem que entregar o máximo para sair desse momento. Sabemos que temos um plantel para estar muito mais em cima na tabela. É para isso que a gente trabalha. Temos que trabalhar para não cometer erros”, afirmou ele, confiante na recuperação.



Nesta quinta-feira (26), Diego Dabove aproveitou o turno da tarde e foi acompanhar a partida entre Bahia e Fortaleza, pelo Brasileiro de Aspirantes, no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana. O tricolor foi derrotado por 2x0, mas, apesar disso, o principal objetivo do treinador foi observar jogadores.



Um dos alvos foi o garoto Raí, de 19 anos, que estreou no time principal durante a derrota de 2x0 para o Grêmio, quando o Bahia foi comandado pelo português Bruno Lopes.



Confira as pontuações do Bahia ao fim do 1º turno do Brasileirão com 20 clubes:

2020: 22 pontos

2019: 31 pontos

2018: 25 pontos

2017: 23 pontos

2014: 17 pontos*

2013: 23 pontos

2012: 17 pontos

2011: 20 pontos

*Em 2014 o tricolor não escapou da degola e foi rebaixado