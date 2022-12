Bahia se mantém como quarto estado mais populoso do país

Com 14,7 milhões de habitantes, a Bahia segue sendo o quarto estado mais populoso do país, de acordo com os dados da prévia do Censo 2022 obtidos até o último 25 de dezembro, divulgados e entregues pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) ao Tribunal de Contas da União (TCU) nesta quarta-feira (28). Os números são resultado da coleta do Censo em 4.410 municípios do país (79,2%) e uma combinação de coleta e estimativa nos demais 1.160. Com o processo de recenseamento ainda em andamento, os dados podem ser alterados até março, quando está prevista a conclusão do Censo.

Entre o Censo de 2010 e esta prévia, a população baiana cresceu 4,6%. A taxa obtida coloca a Bahia como o estado com o oitavo menor crescimento entre as unidades da Federação. Segundo a supervisora de disseminação de informações do IBGE na Bahia, Mariana Viveiros, o baixo crescimento populacional consolida as tendências já observadas no estado.

“Muitos municípios, principalmente municípios pequenos com menos de 20 mil habitantes, estão com suas populações em queda frente ao dado do Censo 2010. [São] 196 municípios. É um número expressivo, porque são 417 municípios ao total, então temos quase metade com queda de população”, aponta.

A queda populacional nos pequenos municípios baianos pode ter diversas motivações, mas Viveiros afirma que faltam dados, como imigração e mortalidade, para indicar os porquês. Por outro lado, chama atenção o crescimento da população na Região Metropolitana de Salvador, como Lauro de Freitas, Camaçari, Juazeiro, Luís Eduardo Magalhães e São Desidério, que registraram aumento populacional pelo dinamismo econômico, puxada sobretudo pelo agronegócio, que tem ocasionado cada vez mais migrações, além do menor custo e maior qualidade de vida.

Na contramão do crescimento da Região Metropolitana, a capital da Bahia apresentou queda de 2% na população de habitantes em comparação com o Censo 2010. Salvador se mantém como a quarta capital mais populosa do país com 2,6 milhões de pessoas, atrás apenas São Paulo (46.024.937), Minas Gerais (20.732.660) e Rio de Janeiro (16.615.526), que lideram o ranking.

“Nós percebemos uma perda de importância demográfica da capital, apesar de ela ser a maior cidade da Bahia em termos de população. Isso certamente tem a ver com migração para a região metropolitana e talvez com o impacto da pandemia”, destaca Mariana.

Na lista de 50 municípios mais populosos do país, Feira de Santana, que possui 652.592 habitantes ocupa a 33ª posição do país e a segunda do estado, atrás apenas da capital. Abaixo de Salvador e Feira, Vitória da Conquista segue como o terceiro município mais populoso da Bahia com 387.524 pessoas.





10 municípios mais populosos

1. Salvador – 2.610.987 habitantes

2. Feira de Santana – 652.592 habitantes

3. Vitória da Conquista – 387.524 habitantes

4. Camaçari – 334.195 habitantes

5. Juazeiro – 244.406 habitantes

6. Lauro de Freitas – 220.437 habitantes

7. Ilhéus – 197.163 habitantes

8. Itabuna – 185.500 habitantes

9. Barreiras – 165.413 habitantes

10. Porto Seguro – 158.736 habitantes





10 municípios menos populosos

1. Santa Cruz da Vitória – 4.672 habitantes

2. Aiquara – 4.566 habitantes

3. Lajedão – 4.550 habitantes

4. Cravolândia – 4.445 habitantes

5. Dom Macedo Costa – 4.418 habitantes

6. Gavião – 4.357 habitantes

7. Lajedinho – 4.102 habitantes

8. Lafaeite Coutinho – 4.044 habitantes

9. Ibiquera – 3.722 habitantes

10. Catolândia – 3.480 habitantes





Disque-Censo

Até o dia 27 de dezembro deste ano, 87,1% da população estimada na Bahia foi recenseada, e 82,4% das áreas de trabalho (setores censitários) já tinham sido totalmente coletadas.

Em 163 dos 417 municípios do estado onde todos os setores censitários já foram coletados, moradores de domicílios nos quais nenhum representante respondeu ao Censo 2022 podem ligar para o Disque-Censo, pelo número 137, informar a situação e solicitar a visita de um recenseador ou recenseadora.

Dentre as maiores cidades da Bahia onde o Disque-Censo já está funcionando, estão Dias d’Ávila, Cruz das Almas, Caetité, Catu, Tucano e Jaguaquara.

O Disque-Censo vem sendo disponibilizado de forma gradativa, de acordo com o andamento da coleta em cada local. A lista continuamente atualizada dos municípios onde ele está em atividade pode ser consultada aqui.

A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone fixo ou celular de segunda a sexta-feira das 8h às 21h30.