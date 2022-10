Bahia se mantém como sétima maior produção de grãos do país

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou, nesta quinta-feira (6), que a Bahia seguirá, em 2022, com a sétima maior produção de grãos do país, respondendo por 4,3% do total nacional. Mato Grosso mantém a liderança (30,8%), seguido por Paraná (12,9%) e Goiás (10,3%).

A nona estimativa para a safra baiana de cereais, leguminosas e oleaginosas - também conhecidos como grãos - manteve, em setembro, pelo quarto mês consecutivo, a previsão de uma produção de 11.361.707 toneladas neste ano de 2022. Isso representa um aumento de 8,2% (mais 857.325 toneladas) em relação ao até então recorde de 2021 (10.504.382 toneladas).

As informações são do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA), realizado mensalmente pelo IBGE. O grupo de cereais, leguminosas e oleaginosas engloba os seguintes produtos: arroz, milho, aveia, centeio, cevada, sorgo, trigo, triticale, amendoim, feijão, caroço de algodão, mamona, soja e girassol.

Na Bahia, foi mantida também a previsão de que, em 2022, 12 das 26 safras de produtos investigadas pelo IBGE sejam maiores do que em 2021. Em relação ao ano passado, o crescimento absoluto esperado na produção de soja (+406,7 mil toneladas) é o maior no estado, seguido pelo milho 1ª safra (+290,8 mil toneladas) e pelo algodão herbáceo (+81,1 mil toneladas).

Por outro lado, o tomate (-30,2 mil toneladas ou -14,5%), o cacau (-19,1 mil toneladas ou -13,1%) e as três safras de batata-inglesa (-11 mil cada uma ou - 8,5%) lideram as quedas absolutas de produção.

Em nível nacional, a safra de cereais, leguminosas e oleaginosas deve alcançar 261,9 milhões de toneladas em 2022. O resultado é um novo recorde para a série histórica, iniciada em 1975, e representa aumento de 3,4% (8,7 milhões de toneladas) em relação a 2021.