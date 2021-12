Bahia se reapresenta de olho em duelo decisivo contra o Fluminense

Um dia após amargar a derrota para o Atlético-MG, o Bahia já pensa no futuro. O elenco tricolor se reapresentou nesta sexta-feira (3) no CT Evaristo de Macedo e iniciou a preparação para sua penúltima partida pela Série A 2021. O duelo, contra o Fluminense, está marcado para domingo (5), às 16h, na Fonte Nova.

As atividades começaram com uma reunião envolvendo membros da diretoria, comissão técnica e todos os atletas no auditório do CT. Em seguida, os jogadores que atuaram mais de 45 minutos diante do Galo realizaram trabalhos regenerativos na academia e na fisioterapia.

O restante do elenco foi ao gramado e participou de um treino técnico com foco na troca de passes e ultrapassagens. Por fim, os jogadores foram divididos em três grupos com seis integrantes, cada. Eles se enfrentaram em uma atividade em campo reduzido.

O goleiro Matheus Teixeira e o atacante Isnaldo fizeram trabalhos de transição no campo, sob o comando do preparador Roberto Nascimento.

Para enfrentar o Fluminense, o técnico Guto Ferreira não poderá contar com os meias Mugni e Daniel, que estão suspensos. Por outro lado, Juninho Capixaba está à disposição novamente.