Bahia se reapresenta de olho na final do Nordestão contra o Ceará

Um dia depois do empate em 2x2 com o Independiente, pela Sul-Americana, o elenco do Bahia se reapresentou na tarde desta quarta-feira (5) e iniciou a preparação para enfrentar o Ceará, pela final da Copa do Nordeste.

Os jogadores que foram titulares contra o time argentino, na terça-feira (4), fizeram uma atividade regenerativa, entre sala de musculação e fisioterapia. Os demais atletas foram a campo e participaram de um trabalho técnico com bola, sob o comando do treinador Dado Cavalcanti.

O atacante Rossi, que ficou de fora do duelo contra o Independiente por suspensão, integrou o treino normalmente, assim como os goleiros Douglas e Mateus Claus. Já o lateral João Pedro, que se recupera de lesão, e o zagueiro Anderson Martins trabalharam na academia.

Substituído no primeiro tempo da partida de terça-feira (4) por conta de uma entorse no tornozelo, o lateral-direito Nino Paraíba fez tratamento no departamento médico e depois fez uma atividade física na sala de musculação. Vale lembrar que ele está suspenso para o jogo contra o Ceará, assim como o volante Patrick de Lucca e o zagueiro Luiz Otávio.

O elenco do Bahia volta aos treinamentos na manhã desta quinta-feira (6) e, na sequência, segue viagem para Fortaleza. O duelo de volta pela final da Copa do Nordeste, contra o Ceará, será neste sábado (8), às 16h, no Castelão. O Vovô ganhou a partida de ida, por 1x0.