Bahia segue com 100% das rodovias liberadas; forças policiais monitoram

A Bahia segue com 100% das rodovias liberadas após protestos de bolsonaristas fechando estradas após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), as rodovias baianas continuam sendo monitoradas nesta quinta-feira (3).

As forças estaduais de segurança contando com as polícias Militar, Civil e Técnica, além do Corpo de Bombeiros, trabalharam para liberar as vias. Unidades especializadas e territoriais foram enviadas para todas as regiões do estado, após determinação do presidente do Tribubal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, determinando a liberação das rodovias.

Segundo a SSP, alguns dos manifestantes foram conduzidos pela polícia para prestar esclarecimentos. Em Jequié, um homem que estava na BR-116 chamando mais moradores para irem até lá foi detido pelos PMs após publicar um vídeos nas redes sociais.

Em Luís Eduardo Magalhães, um empresário que bancava a montagem de uma cobertura para manifestantes acabou desistindo ao perceber a chegada de policiais civis. Ele recolheu o material, foi ouvido e liberado.

"Continuamos garantindo a circulação de baianos e turistas pelo nosso estado. Qualquer ação criminosa será rapidamente combatida", diz o secretário da Segurança Pública, Ricardo Mandarino.