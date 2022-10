Bahia só venceu o Grêmio em Porto Alegre uma vez; veja o retrospecto

Em busca do acesso à primeira divisão, o Bahia terá domingo o seu último confronto direito na Série B. Terceiro colocado, o tricolor visita o vice-líder Grêmio, às 16h, na Arena gremista, em Porto Alegre. Na capital gaúcha, o Esquadrão terá que quebrar um jejum para ficar mais perto da elite nacional.

A única vez que o Bahia venceu o Grêmio fora de casa foi em 2019. Pela Série A daquele ano, Arthur Caíke marcou, de pênalti, o gol do triunfo na Arena do Grêmio. Dos jogadores que disputaram aquela partida, apenas um ainda está no Bahia. Marco Antônio entrou no segundo tempo e sofreu o pênalti aos 45 minutos.

Nos anos posteriores, Bahia e Grêmio se enfrentaram mais duas vezes no Sul do país, com duas vitórias dos donos da casa, por 2x0 e 2x1, respectivamente, nas edições de 2020 e 2021 do Campeonato Brasileiro, ambas na primeira divisão.

E no retrospecto geral, fora essa vitória isolada, o Bahia acumula 12 derrotas e nove empates como visitante contra o tricolor gaúcho. Ao todo, são 17 jogos pelo Brasileiro, quatro pela Copa do Brasil e um pelo Torneio Roberto Gomes Pedrosa de 1968.

Levando em consideração os jogos disputados apenas na Arena do Grêmio, inaugurada em dezembro de 2012, são quatro vitórias gaúchas, uma baiana e três empates.

No retrospecto geral, seja qual for o mando de campo, a vantagem também é do Grêmio, que em 58 jogos venceu 23, contra 16 do Bahia. Houve 19 empates.

O Bahia realizará um feito e tanto se conseguir voltar de Porto Alegre com os três pontos. Não só pelo histórico citado, mas pela situação atual. Com 56 pontos, o time baiano está a apenas um do Grêmio. Por isso, um triunfo fará o Esquadrão ultrapassar o concorrente e colocar um pé na Série A de 2023, já que chegará aos 59 pontos, e restarão três rodadas para o fim.

Outro obstáculo que o Bahia precisa superar no próximo jogo é sua própria campanha fora de casa no segundo turno da Série B. A equipe ainda não venceu longe de Salvador. Em oito jogos, sofreu cinco derrotas e somou três empates.

“A gente sabe que esse triunfo é muito importante para a gente. Mas se não der para ganhar, não podemos perder. Vai ser um jogo difícil, o Grêmio tem uma boa equipe. Temos que ter um cuidado defensivo, a gente ali da frente ajudar na marcação. Não sofrendo gols, fica mais fácil para fazer. Vamos em busca do triunfo, ou um ponto, que é importante fora de casa”, analisa o atacante Caio Vidal, possível titular.

SEM VENCEDOR

Diante de tantos números e confrontos, Bahia e Grêmio ainda buscam a primeira vitória neste duelo particular quando o assunto é a Série B do Brasileirão.



A partida de domingo será a terceira entre as equipes na divisão de acesso. Dois empates foram registrados. Em 2005, Viola anotou um golaço de bicicleta para o Esquadrão na Fonte Nova, e Samuel deixou tudo igual.

Os times voltaram a se encontrar em julho deste ano e empataram sem gols no primeiro turno, na Fonte Nova. Na época o Bahia era treinado por Enderson Moreira, e o Grêmio, por Roger Machado. Hoje Eduardo Barroca e Renato Gaúcho são os técnicos.