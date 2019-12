Bahia sobe para 10º no ranking da CBF, à frente do São Paulo

A CBF divulgou nesta terça-feira (10) o ranking nacional de clubes 2020, que apresenta o Palmeiras na liderança mais uma vez e o Bahia em 10º lugar. É a melhor posição na história do clube baiano – e de qualquer nordestino – desde que o sistema atual foi adotado, em 2013. O Esquadrão é também o único clube novo no top 10. A Chapecoense saiu.

O Bahia subiu cinco posições após a atualização da lista anual. Além da Chape, passou Botafogo, São Paulo, Fluminense e Vasco. O tricolor aparece com 10.719 pontos, diante de 8.862 que tinha no ano passado.

O Vitória perdeu pontuação, mas não alterou sua posição, novamente em 17º lugar, agora com 7.045 pontos. Há um ano, o Leão tinha 8.329. No Nordeste, continua atrás também do Sport, que manteve a 16ª colocação. Fora a dupla Ba-Vi, a Juazeirense é o melhor baiano, em 64º lugar.

O terceiro lugar no Campeonato Brasileiro não custou a posição do Palmeiras, que tem 16.640 pontos e continua na liderança. Serviu, no entanto, para a subida do campeão Flamengo, agora vice-líder do ranking, com 15.428. Grêmio, Cruzeiro e Santos, nesta ordem, completam o top 5.

O ranking nacional de clubes inclui o rendimento dos times nas competições nacionais nos últimos cinco anos e é utilizado para distribuição das vagas na Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Série D. Nesta atualização, portanto, conta o desempenho de 2015 a 2019, o que explica a alavancagem do Bahia, já que a temporada 2014 do tricolor, que foi marcada por rebaixamento à Série B, deixou de ser contabilizada.

Veja abaixo os 20 primeiros do ranking. Para acessar o documento na íntegra, clique aqui.

1 – Palmeiras

2 – Flamengo

3 – Grêmio

4 – Cruzeiro

5 – Santos

6 - Athletico-PR

7 – Atlético-MG

8 – Corinthians

9 – Internacional

10 – Bahia

11 – São Paulo

12 - Chapecoense

13 - Fluminense

14 - Botafogo

15 - Vasco

16 - Sport

17 – Vitória

18 –América-MG

19 - Ceará

20 - Goiás