Bahia tem 134 mortes e 3.708 casos confirmados de covid-19

A Bahia tem seis novas mortes confirmadas por covid-19, de acordo com boletim divulgado nesta segunda-feira (4) pela Secretaria da Saúde do estado (Sesab). Ao todo, são 3.708 casos confirmados da doença, 134 mortos, 784 pacientes recuperados e 2.970 pessoas que são monitoradas pela vigilância epidemiológica com sintomadas do novo coronavírus.

A morte de número 129 foi um homem de 62 anos. No último dia 28, ele teve os primeiros sintomas da doença e morreu no sábado (2) em um hospital público de Salvador. O paciente tinha diabetes e uma doença cardíaca crônica.

O 130° óbito foi de um homem de 58 anos, que teve os sintomas a partir de 20 de abril. Ele também tinha diabetes e uma doença cardíaca e faleceu no dia 2 em um hospital público de Salvador.

A 131ª morte é de uma idosa de 69 anos. Ela começou a ter sintomas da doença em 21 de março. Internada em um hospitla público da capital baiana, morreu no sábado (2)/

O caso 132 é de um idoso de 85 anos, que teve confirmação para covid-19 no último dia 28. Ele já estava internado em uma unidade filantrópica de Salvador desde 4 de março e acabou falecendo no domingo (3). O paciente tinha hipertensão arterial e sofria também com sequelas de um trauma cranioencefálico.

A 133ª morte é de um idoso de 89 anos que morreu em 2 de abril em um hospital filantrópico da capital. A informação só foi passada à vigilância nesta segunda (4). O paciente tinha diabetes e doença pulmonar obstrutiva crônica.

A última morte confirmada por covid-19 no estado é de uma mulher de 59 anos. Ela teve os sintomas primeiro no dia 20 de abril. Com histórico de diabetes, estava internada em um hospital filantrópico de Salvador, onde morreu no domingo (3).

Os óbitos aconteceram nas cidades de Adustina (1); Água Fria (1); Araci (1); Belmonte (1); Buerarema (1); Camaçari (1); Capim Grosso (1); Catu (1); Feira de Santana (2); Gongogi (2); Ilhéus (5); Ipiaú (1); Itabuna (5); Itagibá (1); Itapé (1); Itapetinga (2); Jequié (1); Juazeiro (1); Lauro de Freitas (5); Maraú (1); Nilo Peçanha (1); Salvador (86); São Francisco do Conde (1); Ubaitaba (1); Uruçuca (4); Utinga (1); Vereda (1); Vitória da Conquista (4). Estes números contabilizam todos os registros de janeiro até as 12h horas desta segunda-feira (4).

O boletim traz ainda 7.930 casos descartados e 15.310 notificações. Até o momento, 215 profissionais de saúde tiveram diagnóstico positivo para Covid-19. Estes dados representam notificações oficiais compiladas pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da Bahia (Cievs-BA), em conjunto com os Cievs municipais.