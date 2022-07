Bahia tem 15 mortes por covid-19 e 3,6 mil novos casos confirmados

Os números da covid-19 seguem em alta na Bahia. Nas últimas 24 horas, foram registradas 15 mortes em decorrência da doença e 3.630 novos casos confirmados. As informações foram divulgadas nesta quarta-feira (20) pela Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab).

A taxa de crescimento nos casos ativos é de 0,22%. Com a atualização de números, a Bahia chega também a 4.104 recuperados. Ao todo, desde o primeiro caso de covid no estado, já são 1.640.718 casos confirmados da doença, com 1.597.334 já recuperados, 13.159 ativos e 30.225 com óbito confirmado. Os dados ainda podem sofrer alterações.

O boletim epidemiológico desta quarta-feira (20) contabiliza ainda 1.936.342 casos descartados e 355.693 em investigação. Estes dados representam notificações oficiais compiladas pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica em Saúde da Bahia (Divep-BA), em conjunto com as vigilâncias municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde até 17h desta quarta (20).

Foram contaminados ainda 66.998 profissionais da saúde.

Vacinação

Até o momento a Bahia contabiliza 11.640.539 pessoas vacinadas com a primeira dose, 10.743.571 com a segunda dose ou dose única, 6.583.246 com a dose de reforço e 1.171.444 com o segundo reforço.

Do público infantil, de 5 a 11 anos, são 994.034 crianças já foram imunizadas com a primeira dose e 590.344 com as duas doses em dia.