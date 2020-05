Bahia tem 170 mortes e 4.745 casos confirmados da covid-19

A Bahia teve mais cinco mortes confirmadas por covid-19, chegando a 170 óbitos causados pelo novo coronavírus, segundo boletim divulgado nesta sexta-feira (8) pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesab). Ao todo, são 4.745 casos confirmados da doença por aqui. O balanço indica 1.144 pacientes recuperados e 3.431 pessoas que são monitoradas pela vigilância epidemiológica por apresentarem sintomas da covid-19, em casos considerados ativos.

Veja mais informações sobre as cinco mortes adicionadas no último boletim:

166º óbito: homem de 67 anos, residente em Salvador, com histórico de doença cardiovascular. O paciente estava internado em um hospital público da capital baiana, vindo a falecer em 05 de maio.

167º óbito: homem de 89 anos, residente em Capim Grosso, sem histórico de comorbidades. O paciente foi atendido na UPA do município em 06 de maio, evoluindo com a piora no quadro clínico, vindo a falecer no mesmo dia na própria unidade.

168º óbito: homem de 48 anos, residente em Salvador, com histórico de obesidade. O paciente foi atendido em uma UPA no município de Lauro de Freitas, evoluindo com a piora no quadro clínico, vindo a falecer no mesmo dia na própria unidade.

169º: homem de 63 anos, residente em Salvador, com histórico de diabetes. O paciente estava internado em um hospital público da capital baiana, vindo a falecer em 23 de abril.

170º óbito: homem de 76 anos, residente em Vera Cruz, com histórico de hipertensão e lesão renal aguda. O paciente estava internado em um hospital público na capital baiana, vindo a falecer em 05 de maio.

As mortes aconteceram nas cidades de Adustina (1); Água Fria (1); Araci (1); Belmonte (1); Buerarema (3); Camaçari (2); Capim Grosso (3); Catu (1); Feira de Santana (2); Gandu (1); Gongogi (2); Ibirataia (1); Ilhéus (10); Ipiaú (2); Itabuna (6); Itagibá (1); Itapé (1); Itapetinga (2); Jequié (1); Juazeiro (1); Lauro de Freitas (5); Maraú (1); Nilo Peçanha (1); Ribeira do Pombal (1); Salvador (103); São Francisco do Conde (1); Ubaitaba (1); Uruçuca (4); Utinga (1); Vereda (1); Vera Cruz (1); Vitória da Conquista (4). Estes números contabilizam todos os registros de janeiro até as 12 horas desta sexta-feira (8).

O boletim epidemiológico registra ainda10.712 casos descartados e 19.132 notificações. Até o momento, 328 profissionais de saúde tiveram diagnóstico positivo para covid-19. Estes dados representam notificações oficiais compiladas pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da Bahia (Cievs-BA), em conjunto com os Cievs municipais.

A Sesab aproveitou para corrigir uma informação do boletim divulgado ontem às 17h. Ao contrário do informado, não há casos confirmados no município de Serrolândia. O aprofundamento da investigação apontou que o paciente é residente no município de Valente.