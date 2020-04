Bahia tem 21 novos casos de coronavírus em 20 horas

A Bahia tem 267 casos confirmados do novo coronavírus (covid-19). As informações são da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), que divulgou novo boletim às 13h11 desta quinta-feira (2).

Até às 17h desta quarta-feira (1º), o estado tinha 246 infectados por coronavírus. Com isso, foram 21 novos casos de coronavírus em 20 horas.

Até o momento, 1763 casos foram descartados e houve três óbitos, todos de pessoas residentes em Salvador que apresentavam comorbidades associadas. Este número contabiliza todos os registros de janeiro até as 12 horas desta quinta-feira (2). Ao todo, 43 pessoas estão curadas e 33 encontram-se internadas.

Estes números representam notificações oficiais compiladas pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da Bahia (Cievs-BA), em conjunto com os Cievs municipais.

De acordo com a Sesab, os dados detalhados por município serão divulgados, a partir das 17h no próximo boletim.

Terceira morte

Mais cedo, o estado teve sua terceira morte pelo coronavírus confirmada. A vítima é um idoso de 88 anos que estava internado no Hospital da Bahia. Segundo informações da unidade de saúde, o paciente estava internado em unidade de terapia intensiva desde o dia 23 de março.

Ainda segundo o hospital, o paciente apresentava diversas comorbidades. Era diabético e cardiopata, com uso de marca-passo além de ter sido fumante por 40 anos.

Além do idoso, outros dois pacientes já morreram por conta do coronavírus no estado. Um homem de 74 anos, também internado no Hospital da Bahia e um paciente de 64 anos que estava em tratamento no Hospital Aliança. As mortes aconteceram no ínico desta semana