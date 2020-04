Bahia tem 2.851 casos confirmados de covid-19 e 104 mortes

A Bahia tem 2.851 casos confirmados de covid-19, com 104 mortes pela doença, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira (30) pela Secretaria da Saúde (Sesab). São quatro novos óbitos em relação ao último balanço da pasta.

A morte de número 101 do estado foi de uma idosa de 85 anos de Salvador que tinha doença cardiovascular crônica e neurológica além de diabetes. Ela estava internada em um hospital público da cidade e morreu ontem.

Outra morte foi de um idoso de 73 anos também de Salvador que tinha doença respiratória crônica. Ele estava em um hospital público da cidade e morreu no dia 27.

O 103º óbito foi de um homem de 66 anos, também morador de Salvador. Com quadro de desnutrição, ele foi atendido no último dia 21 em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da capital, mas morreu no mesmo dia.

A última morte confirmada por covid-19 no estado é de uma idosa de 88 anos, moradora de Salvador. Ela tinha hipertensão, doença pulmonar obstrutiva crônica e Alzheimer e estava internada em um hospital público da cidade, morrendo no dia 27.

As 104 mortes aconteceram em Adustina (1); Água Fria (1); Araci (1); Belmonte (1); Camaçari (1); Capim Grosso (1); Catu (1), sendo que a paciente foi contaminada na capital baiana; Feira de Santana (1); Gongogi (2); Ilhéus (4); Ipiaú (2); Itabuna (3); Itagibá (1); Itapé (1); Itapetinga (2); Juazeiro (1); Lauro de Freitas (5), um dos óbitos era residente no Rio de Janeiro; Nilo Peçanha (1); Salvador (66); Uruçuca (4); Utinga (1); Vitória da Conquista (3). Estes números contabilizam todos os registros de janeiro até às 12h horas desta quarta-feira (29).Estes números contabilizam todos os registros de janeiro até às 12h horas desta quinta-feira (30).

O balanço informa que ainda há 2.165 pessoas que permanecem monitoradas pela vigilância epidemiológica com sintomas da covid-19, em casos considerados ativos. Há 582 pacientes recuperados, 7.929 casos descartados e 14.481 notificações. Há também 203 profissionais de saúde com diagnóstico positivo para a covid-19.