Bahia tem 3.840 novos casos confirmados de covid-19 em apenas 24h

A Bahia registrou 3.840 casos de pacientes infectados pelo corovírus em apenas 24h. O estado atingiu a marca de 73.307 pessoas com a doença, segundo boletim da Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab). Nesse mesmo período, foram registradas mais 53 vítimas fatais da doença,totalizando 1.853 mortos em todo o estado.

Do total de infectados na Bahia, 8.724 são profissionais da saúde. O estado tem, nesse momento, 23.695 pessoas com a doença ativa e 47.759 curadas da doença. Há ainda 162.200 casos descartados e 75.726 em investigação.

Ao todo, 385 dos 417 municípios baianos já confirmaram pelo menos um caso de covid-19. Salvador lidera, com 33.505 (47,05%). Os municípios com os maiores coeficientes de incidência por 100.000 habitantes foram Itajuípe (1.898,39), Gandu (1.539,98), Ipiaú (1.510,69), Uruçuca (1.271,99) e Itabuna (1.210,00).

Estes dados representam notificações oficiais compiladas pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da Bahia (Cievs-BA), em conjunto com os Cievs municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde até as 18 horas desta terça-feira (30).

Taxa de ocupação

Dos 2.284 leitos disponíveis do Sistema Único de Saúde (SUS) exclusivos para coronavírus na Bahia, 1.422 estão ocupados por pacientes em tratamento, o que representa uma taxa de ocupação de 62%. No que se refere aos leitos de UTI adulto e pediátrico, das 916 vagas exclusivas para o coronavírus, 718 estão preenchidas (78%).

Vale lembrar que esse número muda a todo instante, com a alta, transferência ou óbito de pacientes. Além disso, intercorrências com equipamentos, rede de gases ou equipes incompletas, por exemplo, inviabilizam a disponibilidade do leito. A Sesab pontua ainda que novos leitos são abertos progressivamente mediante o aumento da demanda.

Óbitos

Veja o perfil dos pacientes que tiveram suas mortes confirmadas nesta terça:

1801º óbito – mulher, 100 anos, residente em Salvador, portadora de diabetes, doença cardiovascular e doença do sistema nervoso, foi internada dia 04/06 e foi a óbito dia 12/06, em unidade da rede privada, em Salvador;

1802º óbito – homem, 59 anos, residente em Jequié, portador de hipertensão arterial e diabetes, foi internado dia 15/06 e foi a óbito dia 22/06, em unidade da rede pública, em Jequié;

1803º óbito – homem, 86 anos, residente em Salvador, portador de hipertensão arterial e doença respiratória crônica, foi internado dia 31/05 e foi a óbito dia 23/06, em unidade da rede privada, em Salvador;

1804º óbito – homem, 82 anos, residente em Salvador, portador de doença cardiovascular, foi internado dia 06/06 e foi a óbito dia 28/06, em unidade da rede privada, em Salvador;

1805º óbito – mulher, 96 anos, residente em Salvador, portadora de hipertensão arterial, foi internada dia 13/06 e foi a óbito dia 19/06, em unidade da rede privada, em Salvador;

1806º óbito – homem, 84 anos, residente em Salvador, portador de doenças genéticas, foi internado dia 27/05 e foi a óbito dia 27/06, em unidade da rede privada, em Salvador;

1807º óbito – homem, 75 anos, residente em Salvador, portador de hipertensão arterial, doença cardiovascular e neoplasias, foi internado dia 07/06 e foi a óbito dia 22/06, em unidade da rede privada, em Salvador;

1808º óbito – homem, 45 anos, residente em Salvador, portador de neoplasias, foi internado dia 10/06 e foi a óbito dia 19/06, em unidade da rede pública, em Salvador;

1809º óbito – homem, 64 anos, residente em Maragogipe, portador de doença cardiovascular, foi internado dia 08/06 e foi a óbito dia 27/06, em unidade da rede filantrópica, em São Félix;

1810º óbito – mulher, 56 anos, residente em Salvador, portadora de doença cardiovascular, foi internada dia 04/06 e foi a óbito dia 25/06, em unidade da rede pública, em Salvador;

1811º óbito – homem, 61 anos, residente em Eunápolis, portador de hipertensão arterial e diabetes, foi internado dia 18/06 e foi a óbito dia 20/06, em unidade da rede pública, em Porto Seguro;

1812º óbito – homem, 52 anos, residente em Salvador, portador de obesidade, neoplasias e doenças hematológicas, foi internado dia 21/05 e foi a óbito dia 23/06, em unidade da rede privada, em Salvador;

1813º óbito – homem, 90 anos, residente em Paulo Afonso, sem informação de comorbidades, data de admissão não informada, foi a óbito dia 25/06, em unidade da rede pública, em Paulo Afonso;

1814º óbito – homem, 72 anos, residente em Salvador, portador de hipertensão arterial, foi internado dia 23/05 e foi a óbito dia 10/06, em unidade da rede pública, em Salvador;

1815º óbito – mulher, 99 anos, residente em Feira de Santana, portadora de hipertensão arterial, foi internada dia 23/06 e foi a óbito dia 25/06, em unidade da rede pública, em Feira de Santana;

1816º óbito – homem, 94 anos, residente em Paulo Afonso, portador de diabetes e doença cardiovascular, foi internado dia 23/06 e foi a óbito dia 25/06, em unidade da rede pública, em Paulo Afonso;

1817º óbito – mulher, 73 anos, residente em Glória, portadora de doença cardiovascular, foi internada dia 13/06 e foi a óbito dia 20/06, em unidade da rede pública, em Paulo Afonso;

1818º óbito – homem, 50 anos, residente em Salvador, portador de hipertensão arterial e diabetes, foi internado dia 03/06 e foi a óbito dia 19/06, em unidade da rede pública, em Salvador;

1819º óbito – homem, 59 anos, residente em Salvador, portador de hipertensão arterial e obesidade, foi internado dia 09/06 e foi a óbito dia 20/06, em unidade militar, em Salvador;

1820º óbito – homem, 78 anos, residente em Salvador, portador de hipertensão arterial, foi internado dia 29/05 e foi a óbito dia 28/06, em unidade da rede privada, em Salvador;

1821º óbito – homem, 73 anos, residente em Salvador, portador de doença renal crônica, foi internado dia 10/06 e foi a óbito dia 27/06, em unidade da rede privada, em Salvador;

1822º óbito – mulher, 82 anos, residente em Ilhéus, portadora de doença cardiovascular, foi internada dia 14/06 e foi a óbito dia 16/06, em unidade da rede pública, em Ilhéus;

1823º óbito – homem, 85 anos, residente em Salvador, portador de doença respiratória crônica, foi internado dia 14/06 e foi a óbito dia 25/06, em unidade da rede privada, em Salvador;

1824º óbito – homem, 73 anos, residente em Salvador, portador de hipertensão arterial e diabetes, foi internado dia 25/06 e foi a óbito dia 27/06, em unidade da rede pública, em Salvador;

1825º óbito – mulher, 77 anos, residente em Paulo Afonso, portadora de doença cardiovascular, foi internada dia 14/06 e foi a óbito na mesma data (14/06), em unidade da rede pública, em Paulo Afonso;

1826º óbito – homem, 37 anos, residente em Feira de Santana, portador de diabetes e doença cardiovascular, foi internado dia 17/06 e foi a óbito dia 29/06, em unidade da rede pública, em Feira de Santana;

1827º óbito – mulher, 36 anos, residente em Paulo Afonso, portadora de doença do sistema nervoso, data de admissão não informada, foi a óbito dia 12/06, em unidade da rede pública, em Paulo Afonso;

1828º óbito – homem, 83 anos, residente em Salvador, portador de doença cardiovascular, foi internado dia 08/06 e foi a óbito dia 10/06, em unidade da rede privada, em Salvador;

1829º óbito – homem, 75 anos, residente em Salvador, portador de diabetes e doença renal crônica, foi internado dia 23/05 e foi a óbito dia 28/05, em unidade da rede pública, em Salvador;

1830º óbito – mulher, 73 anos, residente em Salvador, portadora de hipertensão arterial, foi internada dia 08/06 e foi a óbito dia 25/06, em unidade da rede privada, em Salvador;

1831º óbito – homem, 46 anos, residente em Alagoinhas, portador de hipertensão arterial e diabetes, foi internado dia 15/06 e foi a óbito dia 28/06, em unidade da rede pública, em Salvador;

1832º óbito – mulher, 70 anos, residente em Salvador, portadora de hipertensão arterial e diabetes, foi internada dia 03/06 e foi a óbito dia 04/06, em unidade da rede pública, em Salvador;

1833º óbito – mulher, 77 anos, residente em Cândido Sales, portadora de hipertensão arterial e diabetes, foi internada dia 25/06 e foi a óbito dia 27/06, em unidade da rede pública, em Cândido Sales;

1834º óbito – mulher, 84 anos, residente em Santo Antônio de Jesus, portadora de hipertensão arterial e doença cardiovascular, foi internada dia 24/06 e foi a óbito dia 26/06, em unidade da rede pública, em Salvador;

1835º óbito – mulher, 65 anos, residente em Salvador, portadora de hipertensão arterial e doença renal crônica, foi internada dia 30/04 e foi a óbito dia 19/05, em unidade da rede pública, em Salvador;

1836º óbito – homem, 79 anos, residente em Salvador, portador de neoplasias e doença do sistema nervoso, foi internado dia 29/05 e foi a óbito dia 03/06, em unidade da rede pública, em Salvador;

1837º óbito – mulher, 45 anos, residente em Candeias, portadora de neoplasias, foi internada dia 17/05 e foi a óbito dia 19/06, em unidade da rede pública, em Salvador;

1838º óbito – homem, 79 anos, residente em Paulo Afonso, portador de diabetes, data de admissão não informada, foi a óbito dia 19/06, em unidade da rede pública, em Paulo Afonso;

1839º óbito – mulher, 50 anos, residente em Salvador, portadora de hipertensão arterial, diabetes, obesidade e doenças hematológicas, foi internada dia 11/06 e foi a óbito dia 25/06, em unidade da rede pública, em Salvador;

1840º óbito – homem, 78 anos, residente em Ilhéus, portador de diabetes e doença cardiovascular, foi internado dia 02/06 e foi a óbito dia 08/06, em unidade da rede pública, em Ilhéus;

1841º óbito – mulher, 63 anos, residente em Salvador, portadora de diabetes, foi internada dia 29/06 e foi a óbito dia 30/06, em unidade da rede pública, em Salvador;

1842º óbito – homem, 38 anos, residente em Salvador, sem comorbidades, foi internado dia 02/05 e foi a óbito dia 28/05, em unidade da rede pública, em Salvador;

1843º óbito – mulher, 92 anos, residente em Salvador, portadora de demências, incluindo Alzheimer, foi internada dia 05/06 e foi a óbito dia 27/06, em unidade da rede privada, em Salvador;

1844º óbito – homem, 90 anos, residente em Salvador, portador de doença cardiovascular e demências, incluindo Alzheimer, foi internado dia 06/06 e foi a óbito dia 20/06, em unidade da rede privada, em Salvador;

1845º óbito – mulher, 79 anos, residente em Salvador, portadora de doença cardiovascular, foi internada dia 18/06 e foi a óbito na mesma data (18/06), em unidade da rede pública, em Salvador;

1846º óbito – mulher, 87 anos, residente em Salvador, portadora de doença cardiovascular, foi internada dia 05/06 e foi a óbito dia 15/06, em unidade da rede privada, em Salvador;

1847º óbito – mulher, 68 anos, residente em Salvador, portadora de hipertensão arterial e diabetes, foi internada dia 06/06 e foi a óbito dia 11/06, em unidade da rede pública, em Salvador;

1848º óbito – homem, 73 anos, residente em Salvador, portador de doença respiratória crônica, doença renal crônica e doença hepática, foi internado dia 10/06 e foi a óbito dia 17/06, em unidade da rede privada, em Salvador;

1849º óbito – homem, 85 anos, residente em Salvador, portador de doenças do sistema nervoso, foi internado dia 08/06 e foi a óbito dia 22/06, em unidade da rede privada, em Salvador;

1850º óbito – homem, 64 anos, residente em Fortaleza, portador de hipertensão arterial, foi internado dia 03/05 e foi a óbito dia 05/06, em unidade da rede pública, em Feira de Santana;

1851º óbito – homem, 69 anos, residente em Salvador, portador de hipertensão arterial e doença renal crônica, data de admissão não informada, foi a óbito dia 22/05, em unidade da rede pública, em Salvador;

1852º óbito – homem, 81 anos, residente em Salvador, portador de diabetes, doença cardiovascular e doença renal crônica, foi internado dia 08/06 e foi a óbito dia 10/06, em unidade da rede pública, em Salvador;

1853º óbito – mulher, 43 anos, residente em Alagoinhas, sem informação de comorbidades, foi internada dia 03/06 e foi a óbito na mesma data (03/06), em unidade da rede pública, em Alagoinhas.