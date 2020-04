Bahia tem 401 casos confirmados de Covid-19

A Bahia tem 401 casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19). Até o momento, 1914 casos foram descartados e houve nove óbitos, sendo sete deles registrados em Salvador, um em Utinga e outro em Itapetinga. Este número contabiliza todas as notificações de janeiro até as 12h deste domingo (5).

Ao todo, 63 pessoas estão recuperadas e 27 encontram-se internadas, sendo 19 em UTI. Estes números representam notificações oficiais compiladas pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da Bahia (Cievs-BA), em conjunto com os Cievs municipais.

Nona morte

A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) registrou, neste domingo (5), o nono óbito pelo novo coronavírus (covid-19) no estado. O paciente era um homem de 87 ano, que morreu na última sexta-feira (3) e cujo resultado laboratorial foi divulgado na manhã deste domingo (5).

De acordo com a Sesab, ele tinha Alzheimer e foi internado em estado grave em um hospital público na capital baiana em 3 de março com quadro de insuficiência respiratória. O paciente era residente de Salvador.

Já a 8ª vítima, identificada neste fim de semana, é o vice-presidente da Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal (Apcef-BA), Luiz Batista Felipe Filho, morreu, aos 55 anos, neste sábado (4), vítima da covid-19, infecção causada pelo novo coronavírus. O bancário estava internado no Hospital Aeroporto, em Lauro de Freitas, e é o 8º morto pela doença no estado.

De acordo com amigos do bancário que não quiseram se identificar, o filho de Luiz Batista, que tem 34 anos e também é gerente da Caixa, está com covid-19 e está entubado há oito dias e ainda não sabe da morte do pai. Os dois voltaram dos Estados Unidos, onde contraíram a doença, há 15 dias.

Por volta das 18h deste sábado, o hospital comunicou o falecimento de um paciente 55 anos, do sexo masculino, que estava internado na unidade após apresentar febre, tosse, dispneia e dor de garganta. Ele era residente de Salvador. Pouco depois, a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) confirmou a morte.

Neste domingo (5) pela manhã, o Sindicato dos Bancários da Bahia lamentou a morte de Luiz Batista, que era bancário e trabalhava na Caixa há 31 anos.

"O Sindicato presta condolências aos familiares e amigos neste difícil momento de dor e prematura partida. O bancário deixa uma história de luta em defesa da Caixa e de grandes contribuições para o movimento dos empregados. Com certeza, vai deixar saudades por onde passou", diz a nota de pesar.

Mortes por coronavírus na Bahia

29/3 - Homem de 74 anos (Hospital da Bahia, em Salvador)

30/3 - Homem de 64 anos (Hospital Aliança, em Salvador)

1/4 - Mulher de 28 anos (UPA, em Itapetinga)

2/4- Homem de 88 anos (Hospital da Bahia, em Salvador)

3/4 - Homem de 79 anos (Cardiopulmonar, em Salvador)

3/4 - Mulher de 41 anos (Couto Maia, em Salvador)

3/4- Homem de 80 anos (Utinga)

4/4 - Ex-gerente da Caixa Econômica, 55 anos (Hospital Aeroporto, em Lauro de Freitas)

5/4 - Idoso de 87 anos (Salvador)