Bahia tem 4º dia seguido de recorde de pacientes em UTIs para covid: 912

Nesta segunda (22), pelo quarto dia consecutivo, a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) registrou o maior número de pacientes internados em UTIs Covid-19 desde o início da pandemia. São 912 pacientes adultos e pediátricos em estado grave ocupando leitos nas diversas regiões da Bahia.



Ainda de acordo com a Sesab, nesta segunda, o estado registrou 63 mortes e 2.146 novos casos de covid-19 (taxa de crescimento de +0,3%) em 24h,. No mesmo período, 2.233 pacientes foram considerados curados da doença (+0,4%).



As 63 mortes ocorreram em diversas datas. 54 delas em 2021, sendo sete entre sábado e 17h desta segunda - número que ainda pode crescer.



Desta sexta, o estado tem toque de recolher. A medida válida por sete dias teve horário ampliado a partir desta segunda (de 20 às 5h), e tem possibilidade de prorrogação.



Taxa de letalidade no estado é de 1,72%



O número de mortos na Bahia desde o início da pandemia é de 11.254, representando uma letalidade de 1,72%.



De acordo com a Sesab, a existência de registros tardios e/ou acúmulo de casos deve-se à sobrecarga das equipes de investigação, pois há doenças de notificação compulsória para além da Covid-19. Outro motivo é o aprofundamento das investigações epidemiológicas por parte das vigilâncias municipais e estadual a fim de evitar distorções ou equívocos, como desconsiderar a causa do óbito um traumatismo craniano ou um câncer em estágio terminal, ainda que a pessoa esteja infectada pelo coronavírus.



Dos 655.481 casos confirmados desde o início da pandemia, 627.674 já são considerados recuperados e 16.553 encontram-se ativos. Além disso, 41.969 profissionais da saúde foram confirmados para Covid-19.