Bahia tem 5.774 casos do novo coronavírus, com 204 mortes

Com dois novos óbitos registrados nesta segunda-feira (11), a Bahia chega a 204 mortes pela covid-19, com 5.774 casos da doença confirmados em todo estado. O boletim da Secretaria da Saúde divulgado hoje inclui ainda 1.418 pacientes recuperados e 4.152 pessoas que são monitoradas pela vigilância epidemiológica por apresentarem sintomas do novo coronavírus.

Um homem de 40 anos morador de Juazeiro foi o 203º óbito pela covid-19 na Bahia. Ele tinha histórico de doença respiratória crônica e estava internado em um hospital público de Juazeiro, onde morreu no sábado (9).

A última morte registrada é de um idoso de 76 anos morador de Salvador. Ele tinha doença cardiovascular crônica e estava internado em um hospital público da cidade, onde morreu ontem (10).

As mortes foram registradas em 37 municípios da Bahia.

O boletim traz ainda 10.864 casos descartados e 20.313 notificações. Até o momento, 641 profissionais de saúde tiveram diagnóstico positivo para Covid-19. Estes dados representam notificações oficiais compiladas pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da Bahia (Cievs-BA), em conjunto com os Cievs municipais.