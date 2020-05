Bahia tem 8.314 casos confirmados de coronavírus e 286 mortes

A Bahia registrou neste sábado (16) 8.314 casos confirmados de covid-19. Os dados foram divulgados às 20h22 pela Secretaria de Saúde do Estado (Sesab). A boa notícia, de acordo com o boletim, é que já são 2.151 pacientes recuperados. Mas o estado registrou, em contrapartida, 286 mortes.

A Sesab informou ainda que 5.877 pessoas permanecem monitoradas pela vigilância epidemiológica e com sintomas da covid-19, o que são chamados de casos ativos.

No boletim, a secretaria informa que, a partir de agora, todos os casos lançados nos sistemas ministeriais serão integrados pelo sistema desenvolvido na Bahia, incluindo as notificações de síndromes gripais. "O resultado será uma mudança para cima no patamar de casos notificados, que refletirão não mais apenas os casos confirmados laboratorialmente, mas também todos os casos confirmados por critério clínicos, testes rápidos e testes realizados em unidades privadas", informa nota.

Óbitos

A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) contabilizou 286 mortes pelo novo coronavírus. Estes números são referentes a todos os registros de janeiro até as 18h desta sábado (16). Confira os perfis das últimas mortes:

282º óbito – mulher, 83 anos, residente em Várzea da Roça, sem comorbidades. Veio a óbito no dia 11/05, em hospital público do município.

283º óbito – homem, 39 anos, residente em Salvador, sem comorbidades. Faleceu dia 11/05, em hospital da rede particular do município.

284º óbito – mulher, 80 anos, residente em Salvador, tendo as seguintes comorbidades: hipertensão arterial, diabetes, doença respiratória crônica e doença renal crônica. Veio a óbito no dia 09/05, em hospital público no município.

285º óbito – mulher, 54 anos, residente em Salvador, tendo comorbidades: hipertensão arterial, diabetes, doença renal crônica e obesidade. Faleceu no dia 09/05, em hospital público no município.

286º óbito – homem, 79 anos, residente em Seabra, portador das seguintes comorbidades: hipertensão arterial, e doença renal crônica. Faleceu dia 14/05, em hospital da rede particular de Salvador.

Faixa etária

A faixa etária mais acometida foi a de 30 a 39 anos, representando 27,06% do total, seguida de 40 a 49 anos, 20,09%. Ainda segundo o boletim, o coeficiente de incidência por 1.000.000 de habitantes foi maior na faixa etária de 80 anos ou mais (986,97/1.000.000 habitantes), indicando que o risco de adoecer foi maior nesta faixa etária, seguida da faixa de 30 a 39 anos (980,77/1.000.000 habitantes).

Ressaltamos que os números são dinâmicos e, na medida em que as investigações clínicas e epidemiológicas avançam, os casos são reavaliados, sendo passíveis de reenquadramento na sua classificação. Outras informações em saude.ba.gov.br/coronavirus.

Para acessar o boletim completo, com a lista de municípios com casos confirmados, clique aqui.

Leitos: taxa de ocupação

Na Bahia, dos 1. 228 leitos disponíveis do Sistema Único de Saúde (SUS) exclusivos para Covid-19, 625 possuem pacientes internados, o que representa uma taxa de ocupação de 51%. No que se refere aos leitos de UTI adulto e pediátrico, dos 512 leitos exclusivos para o coronavírus, 310 possuem pacientes internados, compreendendo uma taxa de ocupação de 60,5%.

A Sesab ressalta que "o número de leitos é flutuante, representando o quantitativo exato de vagas disponíveis no dia": "Intercorrências com equipamentos, rede de gases ou equipes incompletas, por exemplo, inviabilizam a disponibilidade do leito. Ressalte-se que novos leitos são abertos progressivamente mediante o aumento da demanda".

Exames

O Laboratório Central de Saúde Pública da Bahia (Lacen-BA) realizou 33.595 exames de vírus respiratórios, cujos resultados já foram liberados, no período de 1° de março a 16 de maio de 2020. Atualmente, 3.084 amostras estão em análise laboratorial e os exames são liberados em até 48 horas.