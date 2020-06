Bahia tem 884 novos casos de covid-19; já são mais de 65 mil

A Bahia registrou 884 novos casos de covid-19 e 55 mortes nas últimas 24 horas. Apesar dos números negativos, o estado teve uma alta de 28,2% na quantidade de pessoas curadas da doença: já são 8.801 desde o início da pandemia. Dos 65.244 casos confirmados no estado em todo esse período, 39.993 já são considerados curados, 23.554 encontram-se ativos e 1.697 tiveram óbito confirmado. Na Bahia, 7.944 profissionais da saúde foram confirmados para covid-19.

Os dados são da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), que informou ainda que partir deste sábado (27) passará a validar todas as fichas de notificação no sistema e-SUS, do Ministério da Saúde com resultados positivos, mesmo que o campo “classificação final” não tenha sido preenchido pelos municípios.

"Deste modo, a incorporação de novos 7.938 casos no boletim epidemiológico de hoje se deve a decisão da Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Divep) de não aguardar mais a validação dos municípios, que estava demorando demasiado, com casos acumulados por mais de 30 dias, constando apenas como “notificados”. Reiteramos que esses casos não ocorreram nas últimas 24 horas e que refletem mais de 30 dias de represamento nos sistemas", informou a Sesab no boletim.

Cidades

As confirmações da doença na Bahia ocorreram em 386 municípios do estado, com maior proporção em Salvador (47,91%). Os municípios com os maiores coeficientes de incidência por 100.000 habitantes foram Itajuípe (1.415,26), Gandu (1.404,19), Ipiaú (1.351,56), Uruçuca (1.169,65) e Salvador (1.084,17).

O boletim epidemiológico contabiliza 65.224 casos confirmados, 154.293 casos descartados e 67.470 em investigação. Estes dados representam notificações oficiais compiladas pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da Bahia (Cievs-BA), em conjunto com os Cievs municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde até as 17 horas deste sábado.

Taxa de ocupação

Na Bahia, dos 2.259 leitos disponíveis do Sistema Único de Saúde (SUS) exclusivos para coronavírus, 1.425 possuem pacientes internados, o que representa uma taxa de ocupação de 64%. No que se refere aos leitos de UTI adulto e pediátrico, dos 901 leitos exclusivos para o coronavírus, 716 possuem pacientes internados, compreendendo uma taxa de ocupação de 79%.

Mortes

A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) contabiliza 1.697 mortes pelo novo coronavírus.

1643º óbito – homem, 74 anos, residente em Salvador, portador de hipertensão arterial e doença cardiovascular, foi internado dia 05/06 e foi a óbito dia 18/06, em unidade da rede privada, em Salvador;

1644º óbito – homem, 67 anos, residente em Porto Seguro, portador de diabetes, foi internado dia 31/05 e foi a óbito dia 07/06, em unidade da rede pública, em Porto Seguro;

1645º óbito – mulher, 87 anos, residente em Salvador, portadora de diabetes e doença cardiovascular, foi internada dia 09/06 e foi a óbito dia 25/06, em unidade da rede filantrópica, em Salvador;

1646º óbito – homem, 79 anos, residente em Camaçari, portador de neoplasias, foi internado dia 10/06 e foi a óbito dia 12/06, em unidade da rede pública, em Salvador;

1647º óbito – homem, 48 anos, residente em Salvador, portador de diabetes, foi internado dia 19/05 e foi a óbito dia 25/06, em unidade da rede filantrópica, em Salvador;

1648º óbito – homem, 73 anos, residente em Salvador, portador de diabetes, foi internado dia 09/06 e foi a óbito dia 25/06, em unidade da rede filantrópica, em Salvador;

1649º óbito – mulher, 62 anos, residente em Salvador, portadora de hipertensão arterial e obesidade, foi internada dia 10/06 e foi a óbito dia 10/06, em unidade da rede privada, em Salvador;

1650º óbito – mulher, 72 anos, residente em Salvador, portadora de hipertensão arterial, diabetes, doença cardiovascular, obesidade e doenças endócrinas e nutricionais, foi internada dia 16/06 e foi a óbito dia 17/06, em unidade da rede pública, em Salvador;

1651º óbito – homem, 55 anos, residente em Salvador, sem informação de comorbidades, foi internado dia 16/06 e foi a óbito dia 25/06, em unidade da rede filantrópica, em Salvador;

1652º óbito – mulher, 65 anos, residente em Camamu, portadora de neoplasias, foi internada dia 25/06 e foi a óbito dia 23/05, em unidade da rede pública, em Itabuna;

1653º óbito – mulher, 61 anos, residente em Barreiras, sem informação de comorbidades, foi internada dia 18/06 e foi a óbito na mesma data (18/06), em unidade da rede pública, em Barreiras;

1654º óbito – mulher, 92 anos, residente em Nova Ibiá, sem informação de comorbidades, foi a óbito dia 23/06, em domicílio;

1655º óbito – mulher, 55 anos, residente em Eunápolis, portadora de hipertensão arterial, foi internada dia 10/06 e foi a óbito dia 15/06, em unidade da rede pública, em Salvador;

1656º óbito – mulher, 43 anos, residente em Canudos, portadora de obesidade, foi internada dia 05/06 e foi a óbito dia 23/06, em unidade da rede pública, em Juazeiro;

1657º óbito – mulher, 78 anos, residente em Cruz das Almas, portadora de diabetes e doença renal crônica, foi internada dia 05/06 e foi a óbito dia 25/06, em unidade da rede pública, em Salvador;

1658º óbito – homem, 91 anos, residente em Camaçari, portador de hipertensão arterial e diabetes, foi internado dia 09/06 e foi a óbito dia 15/06, em unidade da rede privada, em Lauro de Freitas;

1659º óbito – mulher, 32 anos, residente em Juazeiro, sem informação de comorbidades, data de admissão não informada, foi a óbito dia 25/06, em unidade da rede pública, em Petrolina (Pernambuco);

1660º óbito – mulher, 71 anos, residente em Juazeiro, portadora de hipertensão arterial e diabetes, foi internada dia 22/06 e foi a óbito na mesma data (22/06), em unidade da rede pública, em Juazeiro;

1661º óbito – homem, 57 anos, residente em Juazeiro, portador de hipertensão arterial, diabetes e doença renal crônica, foi internado dia 19/06 e foi a óbito dia 22/06, em unidade da rede pública, em Juazeiro;

1662º óbito – homem, 88 anos, residente em Guaratinga, portador de hipertensão arterial, foi internado dia 02/06 e foi a óbito dia 05/06, em unidade da rede pública, em Porto Seguro;

1663º óbito – homem, 75 anos, residente em Salvador, portador de hipertensão arterial e doença renal crônica, foi internado dia 30/04 e foi a óbito dia 27/05, em unidade da rede pública, em Salvador;

1664º óbito – homem, 72 anos, residente em Guaratinga, sem comorbidades, foi internado dia 14/06 e foi a óbito dia 24/06, em unidade da rede pública, em Salvador;

1665º óbito – homem, 29 anos, residente em Prado, portador de hipertensão arterial, foi internado dia 29/05 e foi a óbito dia 03/06, em unidade da rede pública, em Prado;

1666º óbito – mulher, 85 anos, residente em Camaçari, portadora de hipertensão arterial e diabetes, foi internada dia 11/06 e foi a óbito dia 20/06, em unidade da rede privada, em Lauro de Freitas;

1667º óbito – mulher, 76 anos, residente em São Gonçalo dos Campos, sem comorbidades, foi a óbito dia 23/06, em domicílio, em São Gonçalo dos Campos;

1668º óbito – homem, 65 anos, residente em Salvador, portador de doença cardiovascular, foi internado dia 18/06 e foi a óbito dia 24/06, em unidade da rede pública, em Salvador;

1669º óbito – homem, 83 anos, residente em Salvador, portador de hipertensão arterial e diabetes, foi internado dia 19/06 e foi a óbito na mesma data (19/06), em unidade da rede privada, em Salvador;

1670º óbito – homem, 76 anos, residente em Dias D’Ávila, portador de diabetes e doença renal crônica, data de admissão não informada, foi a óbito dia 16/06, em unidade da rede pública, em Dias D’Ávila;

1671º óbito – homem, 68 anos, residente em Ilhéus, portador de diabetes, foi a óbito dia 20/06, em domicílio, em Itabuna;

1672º óbito – homem, 79 anos, residente em Alcobaça, portador de hipertensão arterial, foi internado dia 09/06 e foi a óbito na mesma data (09/06), em unidade da rede pública, em Teixeira de Freitas;

1673º óbito – mulher, 63 anos, residente em Teixeira de Freitas, portadora de neoplasias e doenças hematológicas, foi internada dia 03/06 e foi a óbito dia 06/06, em unidade da rede pública, em Teixeira de Freitas;

1674º óbito – mulher, 38 anos, residente em Camacan, portadora de hipertensão arterial, doença cardiovascular e obesidade, data de admissão não informada, foi a óbito dia 26/06, em unidade da rede pública, em Itabuna;

1675º óbito – mulher, 76 anos, residente em Itabuna, sem informação de comorbidades, data de admissão não informada, foi a óbito dia 25/06, em unidade da rede pública, em Itabuna;

1676º óbito – homem, 76 anos, residente em Salvador, portador de hipertensão arterial, foi internado dia 22/05, foi a óbito dia 05/06, em hospital da rede pública, em Salvador;

1677º óbito – mulher, 75 anos, residente Itapitanga, portadora de doença respiratória crônica. Sem informações sobre a data de internação, foi a óbito dia 19/06, em hospital filantrópico, em Itabuna;

1678º óbito – homem, 77 anos, residente em Teixeira de Freitas, portador de hipertensão arterial e diabetes mellitus. Internado dia 17/06, foi a óbito dia 25/06, em hospital da rede pública, em Teixeira de Freitas.

1679º óbito – mulher, 83 anos, residente em Barra do Choça, portadora de hipertensão arterial, foi a óbito dia 17/06, em domicílio, em Barra do Choça;

1680º óbito – homem, 65 anos, residente em Conde, portador de hipertensão arterial, foi internado dia 13/06 e foi a óbito dia 16/06, em unidade da rede filantrópica, em Salvador;

1681º óbito – homem, 88 anos, residente em Cachoeira, portador de hipertensão arterial e diabetes, data de admissão não informada, foi a óbito dia 18/06, em unidade da rede filantrópica, em São Félix;

1682º óbito – mulher, 24 anos, residente em Simões Filho, sem comorbidades, foi internada dia 03/06 e foi a óbito dia 05/06, em unidade da rede pública, em Simões Filho;

1683º óbito – mulher, 17 anos, residente em Simões Filho, portadora de diabetes, foi internada dia 31/05 e foi a óbito dia 05/06, em unidade da rede pública, em Salvador;

1684º óbito – mulher, 63 anos, residente em Salvador, portadora de doença cardiovascular, data de admissão não informada, foi a óbito dia 23/06, em unidade da rede privada, em Salvador;

1685º óbito – mulher, 31 anos, residente em Simões Filho, sem informação de comorbidades, foi internada dia 04/06 e foi a óbito na mesma data (04/06), em unidade da rede pública, em Salvador;

1686º óbito – mulher, 54 anos, residente em Aurelino Leal, sem comorbidades, foi internada dia 17/06 e foi a óbito dia 19/06, em unidade da rede pública, em Ilhéus;

1687º óbito – mulher, 66 anos, residente em Simões Filho, portadora de hipertensão arterial, foi internada dia 21/06 e foi a óbito na mesma data (21/06), em unidade da rede pública, em Simões Filho;

1688º óbito – mulher, 62 anos, residente em Santo Antônio de Jesus, portadora de hipertensão arterial, diabetes e doença cardiovascular, foi internada dia 23/06 e foi a óbito na mesma data (23/06), em unidade da rede pública, em Santo Antônio de Jesus;

1689º óbito – mulher, 40 anos, residente em Itaberaba, sem informações acerca de comorbidades. Também sem informações sobre a data de internação, foi a óbito dia 20/06, em unidade da rede pública, em Itaberaba;

1690º óbito – mulher, 87 anos, residente em Feira de Santana, portadora de diabetes mellitus e hipertensão arterial. Internada dia 13/06, foi a óbito dia 18/06, em hospital da rede pública, em Feira de Santana;

1691º óbito – homem, 60 anos, residente em Salvador, portador de hipertensão arterial. Internado dia 15/06, foi a óbito dia 18/06, em hospital da rede pública, em Salvador;

1692º óbito – homem, 39 anos, residente em Salvador, portador de hipertensão arterial. Internado dia 28/05, foi a óbito dia 10/06, em hospital da rede pública, em Salvador;

1693º óbito – mulher, 76 anos, residente em Salvador, portadora de hipertensão arterial e diabetes mellitus. Internada dia 28/05, foi a óbito dia 12/06, em hospital da rede pública, em Salvador;

1694º óbito – homem, 39 anos, residente em Salvador, portador de hipertensão arterial e obesidade. Internado dia 10/06, foi a óbito dia 13/06, em hospital da rede pública, em Salvador;

1695º óbito – homem, 88 anos, residente em Salvador, sem comorbidades. Internado dia 15/06, foi a óbito dia 16/06, em hospital da rede pública, em Salvador;

1696º óbito – mulher, 43 anos, residente em Salvador, portadora de diabetes mellitus, doença cardiovascular e obesidade. Internada dia 25/05, foi a óbito dia 01/06, em hospital da rede pública, em Salvador;

1697º óbito – mulher, 57 anos, residente em Salvador, portadora de hipertensão arterial e doença cardiovascular. Internada dia 04/06, foi a óbito dia 16/06, em hospital da rede pública, em Salvador.