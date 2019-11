Bahia tem apenas 1% de chance de ir para a Libertadores

O sonho de voltar a disputar a Libertadores da América está cada vez mais remoto. De acordo com os matemáticos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a probabilidade do Bahia se classificar para a próxima edição do torneio continental é de apenas 1,1%.

Com 44 pontos, o tricolor é o 9º colocado na tabela de classificação da Série A do Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Roger Machado está a seis pontos do grupo que garante vaga na competição internacional. Com 50 pontos e em 7º lugar, o Inter é o primeiro time entre os seletos.

O antigo G6 virou G7 depois que o Athletico-PR, atual campeão da Copa do Brasil e portanto já confirmado na Libertadores do ano que vem, subiu na tabela. Atualmente, a equipe paranaense está em 5º lugar, com 53 pontos.

A situação do Bahia ficou ainda mais difícil depois que o tricolor empatou em 1x1 com o Palmeiras, no último domingo (17), na Fonte Nova. O Esquadrão saiu na frente, quando Arthur Caíke marcou de falta no final do primeiro tempo, mas cedeu o empate na etapa final. Borja deu números finais ao confronto válido pela 33ª rodada do Brasileirão.

Foi a sétima partida sem triunfo do Bahia no campeonato. O tricolor volta a entrar em campo no domingo (24), às 16h, quando enfrenta o Goiás, no estádio Serra Dourada, em Goiânia.

Com a posição atual, o time comandado pelo técnico Roger Machado garante vaga na Copa Sul-Americana, competição da qual participou das últimas duas edições. De acordo com os matemáticos da UFMG, a probabilidade do tricolor se garantir nela ao final da Série A é de 95,2%.