Bahia tem cinco jogos de invencibilidade contra o Ceará

A história do confronto entre Bahia e Ceará é marcada por equilíbrio. Segundo o site ogol, as duas equipes se enfrentaram 42 vezes, com 16 triunfos do tricolor, 12 empates e 14 vitórias cearenses. Contudo, o retrospecto recente é muito mais favorável para o lado azul, vermelho e branco do combate: o Bahia não perde há cinco jogos e venceu quatro partidas nesse recorte.

No último Campeonato Brasileiro, os dois encontros foram marcantes para o Bahia. No primeiro turno o Esquadrão foi até o estádio Presidente Vargas na 15ª rodada para enfrentar o Vozão e conseguiu, enfim, quebrar o tabu de não vencer longe de Salvador: Lucas Fonseca e Gilberto assinaram o placar de 2x0.

Já no jogo da volta, um golaço de letra de Edigar Junio já no apagar dos refletores da Fonte Nova confirmou o Bahia na Série A por mais uma temporada. O tricolor venceu de virada por 2x1.

Hoje técnico do Ceará, Enderson Moreira era quem comandava o Bahia no último jogo envolvendo as duas equipes. O treinador acredita que a partida contra será “uma nova guerra”.

“Eu conheço muito bem a equipe que nós vamos enfrentar. É um jogo muito difícil, estão vivendo um ótimo momento na temporada”, afirmou o treinador em entrevista.

Será o primeiro jogo contra uma equipe nordestina que o Bahia vai disputar neste Brasileirão. Além do alvinegro, os outros representantes da região são CSA e Fortaleza, clube que o tricolor só encara após a Copa América.

O Bahia encara o Ceará no sábado (8) às 19h30, no Castelão. O tricolor ainda não venceu nenhuma partida longe de Salvador e, antes da pausa para a Copa América, terá dois compromissos fora de casa. Além do Vozão, o outro adversário será o Internacional, na quarta-feira (12).



O tricolor ocupa a sexta colocação do Campeonato Brasileiro, com 13 pontos - mesma pontuação do quarto colocado, o Flamengo. Já o Ceará ocupa a 11ª colocação, com nove pontos somados.

