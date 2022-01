Bahia tem disputa aberta por vaga na lateral esquerda; veja opções

A temporada 2022 ainda nem começou, mas no elenco do Bahia a primeira disputa por posição já está desenhada. A uma semana do início do Campeonato Baiano e a duas da estreia do time principal - na Copa do Nordeste -, pelo menos três jogadores disputam a titularidade na lateral esquerda.

Remanescente do ano passado, Matheus Bahia ganhou dois companheiros para disputar a posição. Chegaram ao clube os laterais Djalma Silva e Luiz Henrique. O primeiro foi um dos destaques da última Série B defendendo o Operário. Luiz atuou pelo Londrina, equipe que lutou contra o rebaixamento.

Do trio, Matheus Bahia tem ao seu favor a confiança do técnico Guto Ferreira e a rodagem de quem disputou duas temporadas seguidas na Série A. No tricolor desde os 19 anos, após fazer a base no Palmeiras, ele voltou a ser titular com a chegada do treinador no ano passado e fechou a temporada como dono da posição. No entanto, quem mais pode ameaçar a escalação dele entre os 11 iniciais é Djalma.

Desejo antigo do clube, o lateral tem como credencial a boa temporada que fez em 2021, pela Série B. Ele atuou em 27 jogos, marcou dois gols e deu cinco assistências. O acerto com o Bahia poderia ter saído ainda no ano passado, mas uma divergência com o Atlético-PE, clube que tinha parte dos direitos econômicos, travou a negociação.

“Posso contribuir muito. Sei que posso ajudar muito na Série B, sei que é uma competição em que temos que manter a regularidade. Temos que bater e subir, como o presidente fala. Se conseguir manter a regularidade, vamos ficar próximos do objetivo”, afirmou Djalma Silva.

No caso de Luiz Henrique, a chance de mostrar serviço vai aparecer através do Campeonato Baiano. O jogador de 23 anos se apresentou antes dos outros atletas do grupo principal e foi integrado ao time de transição. Será essa equipe que entrará em campo contra o Bahia de Feira, no dia 15, em Feira de Santana, na abertura do Baianão.

“Estou me adaptando bem, acostumado com a rotina de treinamento. Está sendo bem agradável o começo. A decisão foi fácil. Quando meu empresário falou que eu ia me apresentar antes, não vi problema. Eu já estou pronto sim, à disposição do treinador”, explicou Luiz Henrique.

De acordo com o planejamento apresentado pelo presidente Guilherme Bellintani, a equipe sub-23 vai disputar os três primeiros jogos do estadual. A ideia é dar mais tempo de preparação ao grupo principal. A partir de fevereiro, o time de transição será dissolvido e todos os jogadores passarão a trabalhar sob o comando de Guto Ferreira.

Por sinal, Guto ainda não teve o primeiro contato com o elenco. Ele está em curso na CBF, no Rio de Janeiro, e só deve desembarcar em Salvador neste domingo (9).

A estreia do time principal na temporada será no dia 22 ou 23 de janeiro, contra o Sampaio Corrêa, na primeira rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. Como o mando de campo é do Esquadrão, a partida deve ser disputada na Fonte Nova.