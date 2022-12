Bahia tem mais de 10 trechos de rodovias afetados pela chuva; veja interdições

Dezenas de rodovias baianas precisaram ser interditadas em decorrência dos temporais. Nesta sexta-feira (23), especialmente no sul e extremo-sul, os estragos causados pelo grande volume da chuva em algumas regiões causaram deslizamentos e rompimentos de pista. Imagens nas redes sociais mostram a situação que uma rodovia em Itamaraju ficou após ceder totalmente.

A Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra) informou que cinco rodovias estaduais estão com tráfego interrompido e um com o trânsito liberado em meia pista. As intervenções contam com o apoio dos Consórcios Intermunicipais de Infraestrutura. Já a Polícia Rodoviária Federal atualizou a lista com oito trechos em rodovias federais que tiveram interdição parcial ou total no trânsito.

A orientação da PRF é que em caso de muita chuva e pista comprometida, o motorista não prossiga e tente achar um local seguro para aguardar um momento melhor para seguir.

Veja abaixo os locais que foram afetados:

BR-030: Boa Nova

- No KM 710 há uma interdição total por conta da erosão total da pista

- Na altura do KM 734, há uma interdição parcial por conta de uma erosão parcial na pista. Desvio no local para veículo de no máximo 16 toneladas entre às 5h30 e 17h30.

BR-418: Nova Viçosa

Há uma interdição total na altura do KM 55por conta do rompimento de uma barreira. Erosão total da pista.

BR-101: Itamaraju

- A pista cedeu na altura do KM 817 e o trânsito foi totalmente interditado.

- Mais à frente, no KM 639, há pontos em que barreiras de terra caíram na pista.

BR-101: Eunápolis

- No KM 701, o trânsito está totalmente parado, por conta de uma queda de barreira na via. Segundo a PRF, a limpeza está em andamento.

- No KM 725, um pedra de grande porte rolou para o meio da pista, causando uma interdição parcial. Trânsito lento com cautela

BR-367: Porto Seguro

Uma queda de barreira provocou outra interdição parcial na altura do KM 54.

BR-101: Teixeira de Freitas

No KM 896 há detritos na pista causam lentidão no tráfego, exigindo atenção dos motoristas. A interdição é parcial

BA-671: Itaju do Colônia - Palmira (*NOVO)

O desvio provisório da ponte sobre o Rio Nova Alegria, entre Itaju do Colônia e Palmira, na BA-671, cedeu durante as chuvas desta sexta-feira (23). A empresa responsável pela manutenção da rodovia irá iniciar os serviços de recomposição do desvio assim que melhorar as condições climáticas. O tráfego no local está interrompido.

BA-284: Itamaraju - Nova Alegria - Alho - Jucuruçu

O desvio provisório construído na BA-284, entre Itamaraju e Jucuruçu, na região do distrito de Nova Alegria, cedeu após as chuvas na madrugada desta sexta-feira (23). A equipe técnica da Seinfra já está no local aguardando a redução do nível de água no local para iniciar os serviços emergenciais a fim de recompor o desvio provisório. O tráfego de veículos na rodovia está interrompido.

BA-001: Prado - Cumuruxatiba

- Um rompimento foi registrado no KM 5 da BA-001, saindo de Prado em direção à Cumuruxatiba, após as fortes chuvas na madrugada desta sexta-feira (23), Para verificar mais detalhes, a equipe técnica da Seinfra está em deslocamento até o ponto afetado da rodovia. As ações emergenciais serão iniciadas assim que melhorar as condições climáticas na região. O trânsito de veículos neste trecho da BA-001 está interrompido.

- Uma das cabeceiras da Ponte da Amendoeira, na BA-001, entre Prado e Cumuruxatiba, próximo à praia da praia da paixão, cedeu novamente durante as fortes chuvas da madrugada desta sexta-feira (23). A empresa responsável pela manutenção da rodovia está deslocando os equipamentos para o local a fim de iniciar a construção do desvio provisório para liberar o fluxo de veículos no local. O tráfego está interrompido.

BA-640: Mirante - Bom Jesus da Serra

Os rompimentos de barragem na região de Mirante causaram a interdição de quatro pontos de pista na BA-640, que liga o município à Bom Jesus da Serra. A empresa responsável pela manutenção na rodovia já está nos KMs 2,5; 3,3 e 11 da BA-640 para recuperar emergencialmente os aterros e liberar o trânsito ainda nesta sexta-feira (23). Outro ponto ainda está sendo identificado pela equipe técnica da Seinfra a fim de verificar a situação e tomar as providências necessárias. Neste ponto, o tráfego de veículos encontra-se interrompido e tem a previsão de ser retomado no sábado (24).

BA-290: Alcobaça - Teixeira de Freitas

Um ponto da pista na BA-290, saindo de Alcobaça em direção à Teixeira de Freitas, cedeu após o rompimento de aterro durante as chuvas da madrugada desta sexta-feira (23). A empresa responsável pela manutenção da rodovia já está implantando a sinalização no local afetado, que fica a 2 km de Alcobaça, e os serviços emergenciais têm a previsão de serem iniciados neste sábado (24). O tráfego está em meia pista.