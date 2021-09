Bahia tem manifestações de caminhoneiros em sete rodovias

A manifestação dos caminhoneiros ainda afeta diversos trechos da Bahia nesta quinta-feira (8). Pelo menos 11 trechos de rodovias federais receberam diferentes atos, algumas com bloqueio de via.

Na BR-101, o ato acontece no Km 920, em Nova Viçosa. No local, ocorre um bloqueio parcial e veículos de passeio e caminhões com carga viva ou perecíveis estão passando normalmente. Já na BR-418, Km 99, na mesma cidade, há cerca de 15 caminhoneiros com pedaços de pau na mão, obrigando os colegas de profissão a participarem da manifestação. Há bloqueio de passagem apenas para caminhões.

Já Luís Eduardo Magalhães tem manifestações em três rodovias. Na BR 242, Km 900, e na BR-020, Km 205, caminhoneiros estão abordando outros motoristas de caminhão e pedindo apoio, mas estão liberando todos os veículos que quiserem passar. Já na BR-242, Km 874, há bloqueio de caminhões e os manifestantes estão liberando caminhões com carga viva, perecíveis, combustível e veículos com cargas de ração direcionadas para granja, além de veículos de passeio.

Há ainda manifestações em Itabuna, na BR-101, Km 508, onde manifestantes permitem a passagem apenas de veículos de carga perecível, veículos de passeio, ônibus e veículo de emergência. Já em Barreiras, na BR-242, Km 783, e em Santa Maria da Vitória, na BR-349, Km 845, o ato acontece de forma pacífica e todos que quiserem podem seguir o fluxo.

O ato é mais rígido em Brumado. Na BR-030, Km 367, há um bloqueio e caminhões não conseguem passar, sendo liberado apenas que automóveis de passeio e ônibus possam seguir na rodovia. Em Itamaraju também há bloqueio. Na BR 101, Km 807, caminhoneiros também bloquearam a pista impedindo que os colegas de profissão sigam suas rotas, mas a passagem de veículos pequenos, ambulâncias, e caminhões com carga perecíveis ou viva, e de medicamentos, podem passar.

Há ainda atos na BR 020, Km 0,2, em Correntina. A via está bloqueada.