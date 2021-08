Bahia tem problema no ataque e reforço no meio para enfrentar o Atlético-GO

Em fase final de preparação para o duelo contra o Atlético-GO, marcado para o próximo domingo (15), às 18h15, no estádio de Pituaçu, o elenco do Bahia voltou aos treinos na tarde desta sexta-feira (13), no CT Evaristo de Macedo.

Em campo, o técnico Dado Cavalcanti montou a equipe que será titular diante do Dragão e comandou um treino tático. O treinador não deu pistas do time que vai iniciar o confronto, mas o Esquadrão tem pelo menos uma mudança certa.

Garçom do Bahia na temporada nove assistências, Rossi está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Os atacantes Ruiz e Maycon Douglas disputam a posição. Ronaldo, com conjuntivite, depende da recuperação para ficar à disposição.

Por outro lado, Dado tem o retorno do volante Patrick, que deve ser titular. Jonas e Ligger, que estavam tratando lesões, treinaram normalmente durante a semana e devem ficar no banco.

Neste sábado (14), o elenco do Bahia faz o último treino antes da partida com o Atlético-GO. Sem vencer há cinco jogos, o tricolor soma 18 pontos e ocupa a 10ª rodada do Brasileirão.