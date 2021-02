Bahia tem reforços em setores importantes na reta final da Série A

A reta final da temporada 2020 é tensa para o Bahia. Na luta contra o rebaixamento, o tricolor tem pela frente apenas mais três jogos para tentar a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro.

O primeiro desafio da sequência será sábado (13), quando visita o Atlético-MG, às 19h, no estádio Mineirão, em Belo Horizonte. Em meio à situação complicada que o time vive na tabela, pelo menos nos treinos Dado Cavalcanti tem recebido boas notícias.

O treinador ganhou dois reforços importantes para montar a equipe. O principal é o goleiro Mateus Claus. Recuperado de lesão na coxa, ele voltou a treinar normalmente na Cidade Tricolor e deve ser o titular, já que Douglas ainda se queixa de dor no joelho provocada após o choque com o zagueiro Leandro Castán, do Vasco.

O retorno de Mateus Claus acontece em um momento crucial. Tido como reserva imediato de Douglas, ele desfalcou a equipe contra Fluminense e Goiás, e Dado precisou recorrer aos serviços de Anderson. O problema é que o camisa 33 cometeu erros que custaram pontos preciosos.

Até o momento, Mateus Claus soma duas partidas pelo Bahia no Campeonato Brasileiro. Esteve em campo no empate por 2x2 com o Internacional, em Porto Alegre, e na derrota para o Grêmio, por 2x0, em Pituaçu. Ambos no primeiro turno.

Além de Mateus Claus e Anderson, o Bahia tem à disposição ainda o goleiro Matheus Teixeira. Apesar de aparecer no banco com certa frequência, ele é hoje a quarta opção do setor e ainda não estreou pelo time principal. Por isso, acabou preterido por Anderson nos últimos jogos.

"Matheus Teixeira era uma possibilidade, está em recuperação de covid-19 e fez poucos treinos. Teixeira ainda não jogou pelo Bahia. Esses foram os motivos que fizeram com que Anderson fosse para gol", explicou Dado Cavalcanti após o empate de 3x3 com o Goiás, no sábado.

O outro jogador que retorna é o lateral Matheus Bahia. Também recuperado de lesão, ele tem chance de voltar a ocupar o posto de titular do lado esquerdo. Com isso, Juninho Capixaba, que assim como Anderson vem sendo criticado por causa das atuações, iria para o banco de reservas.

"Estou pronto para jogar. Quem decide os 11 que vão a campo é o professor, mas eu estou pronto para jogar. Graças a Deus tive uma recuperação antes do tempo previsto e estou pronto para qualquer batalha", garantiu o próprio Matheus Bahia, que também já está treinando normalmente com o grupo.

Dúvida no ataque

Apesar das voltas de Claus e Matheus Bahia, Dado Cavalcanti ainda tem motivos para quebrar a cabeça antes de enfrentar o Atlético-MG. Os principais problemas do treinador estão no setor ofensivo.

Desde o jogo contra o Goiás, Dado perdeu o meia Ramírez, que machucou o joelho e vai ficar afastado por pelo menos seis meses. Para piorar, Daniel, que é quem mais se aproxima de um substituto para o colombiano, foi expulso na rodada passada e virou desfalque.

No elenco, o mais cotado para entrar na vaga é o volante Ramon, que foi titular diante do Goiás. Além dele, o Bahia conta com os meias Rodriguinho e Marco Antônio, mas a dupla não vem tendo prestígio. O camisa 10, inclusive, perdeu espaço nas últimas rodadas e chegou a não ser relacionado por causa da forma física.

Mais na frente, a ausência fica por conta do atacante Thiago. O prata da casa vinha sendo titular com desde que Dado assumiu o comando da equipe, mas testou positivo para covid-19 e está em isolamento - assim como o volante Edson, outro infectado.

"Vamos avaliar, tem uma semana para o próximo jogo. Tem o Gabriel [Novaes], Alesson entrou muito bem. São peças que podem substituir o Thiago", comentou Dado.