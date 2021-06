Bahia tem retorno de lateral, mas Conti é dúvida contra Palmeiras

Sem tempo para perder, o Bahia já está de olho no próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro. Neste domingo (27), o Esquadrão visita o Palmeiras, às 20h, no estádio Allianz Parque, em São Paulo.

Para o duelo, o técnico Dado Cavalcanti vai ter reforço importante. Titular da lateral esquerda, Matheus Bahia volta a ficar à disposição depois de cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo e desfalcar o tricolor na vitória sobre o Athletico-PR.

Além da volta do lateral, o time titular terá os retornos de Gilberto e Thaciano. Os dois foram poupados e começaram no banco diante dos paranaenses.

Por outro lado, o argentino Germán Conti deve ser desfalque. O jogador foi substituído reclamando de dor na região da coxa. Ele vai passar por exame para saber se há lesão.

Com apenas dois treinos antes da partida contra o Palmeiras, o técnico Dado Cavalcanti não descarta fazer novas mudanças. O treinador pode rodar o elenco e descansar alguns jogadores.

"Eu estou tentando colocar em campo o que temos de melhor. Hoje (ontem) tinham dois jogadores que não dariam seus 100% se iniciassem o jogo. E correríamos um sério risco de perdê-los por um tempo maior. Tomamos um susto com o Conti. Vamos avaliar qual foi a gravidade do problema muscular que ele teve no começo do jogo. Mas seremos, sim, cautelosos em avaliar quais serão os jogadores que estarão em melhor condição", disse o treinador.

Com 11 pontos, o Bahia é o quarto colocado do Campeonato Brasileiro, dentro da zona de classificação para a Copa Libertadores.