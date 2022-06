Bahia tem seu melhor início na Série B na era dos pontos corridos

A derrota do Bahia em casa por 1x0 para a Chapecoense, pela 13ª rodada, tirou os 100% de aproveitamento do time como mandante na Série B do Brasileiro e interrompeu o embalo tricolor, que vinha de três vitórias seguidas no campeonato. Apesar do resultado, a campanha da equipe baiana deixa os torcedores animados na briga pelo acesso à Série A.

Depois de 13 partidas, o Esquadrão registra o seu melhor início de Série B na história do formato por pontos corridos. O tricolor soma 25 pontos e está na segunda colocação, com três a menos do que o líder Cruzeiro, que joga hoje contra a Ponte Preta, em Belo Horizonte.

Até aqui, os comandados do técnico Guto Ferreira conquistaram oito triunfos, um empate e sofreram quatro derrotas. Foram 15 gols marcados e sete sofridos. Tomando como referência os 13 jogos iniciais, a atual campanha supera a da temporada 2015, que até então era a melhor do tricolor na competição.

Naquele ano, o Bahia somou 24 pontos e terminou a 13ª rodada na quarta colocação, empatado com o Náutico, que era o quinto. Agora, mesmo se for ultrapassado pelo Vasco, no complemento da rodada, o clube ficará na terceira colocação e com uma distância mínima de quatro pontos para o primeiro time fora da zona de classificação.

Por sinal, essa é apenas a segunda vez que o Bahia encerra a 13ª rodada dentro do G4 da Série B em seis participações. Em 2008, foi o 10º, com 18 pontos. No ano seguinte, o time concluiu os 13 primeiros jogos apenas na 11ª posição, com 19 pontos. Nesses dois anos o tricolor não conseguiu o acesso.

Já em 2010, ano do retorno à elite após 10 anos, o Bahia foi o sexto colocado após 13 partidas, com 23 pontos. Um a menos do que o São Caetano, que fechava o G4. Já em 2016, quando também subiu de divisão, estava em sétimo lugar, com 20 pontos.

Pés no chão

Apesar da boa fase, no Bahia a ordem é a de manter os pés no chão. Constantemente, Guto Ferreira repete o discurso de que o mais importante será estar dentro do G4 ao final da Série B.

A preocupação tem explicação. Desde que a segunda divisão passou a ser disputada por pontos corridos, em 2006, em todas as edições ao menos uma equipe que estava no G4 ao fim da 13ª rodada não conquistou o acesso. O próprio Bahia já sentiu a frustração de morrer na praia. Em 2015, era o quarto colocado nos primeiros 13 jogos, mas acabou ficando só com o 9º lugar ao final do torneio.

“Temos que olhar para frente para não terminar fora da zona de classificação. O campeonato é muito dinâmico, nunca vi o campeão liderar da primeira à última rodada. O mais importante não é liderar agora, é estar entre os quatro no final”, disse Guto.

Normalmente, o número mágico considerado para garantir o acesso é de 64 pontos. Com essa quantidade, Coritiba e Avaí, 3º e 4º colocados, respectivamente, subiram no ano passado. Se mantiver o atual aproveitamento de 64%, o tricolor somará mais 48 pontos e fechará o torneio com 73. O que será suficiente para garantir o retorno à elite.

A próxima chance do Bahia para se recuperar no campeonato e mostrar força como mandante será no dia 25, quando receberá o Novorizontino, na Fonte Nova.