Bahia tentará manter invencibilidade de 10 anos diante do Vasco

Bahia e Vasco se enfrentam domingo, às 16h, na Fonte Nova, pela 26ª rodada da Série B, e o tricolor busca os três pontos para se firmar na segunda colocação e abrir vantagem para o concorrente. De quebra, está em jogo também a continuidade de um tabu que dura dez anos.

A última vez que o time carioca venceu o Bahia em Salvador aconteceu em 10 de junho de 2012, pela 4ª rodada da Série A do Brasileirão. De lá para cá, as equipes se enfrentaram sete vezes, entre partidas da primeira divisão e Copa do Brasil. Foram cinco triunfos do tricolor e dois empates.

Na ocasião do último revés, o jogo terminou 2x1 em Pituaçu. Os gols do Vasco foram marcados por Juninho Pernambucano (um belo gol de falta) e Diego Souza, enquanto Júnior, o ‘Diabo Loiro’, descontou para o Bahia. O tricolor ocupava a 12ª posição naquele começo de campeonato e terminou o ano em 15º. O Vasco era o líder até então, mas acabou o Brasileiro em 5º - foi a melhor colocação do clube na Série A nos últimos anos.

Última derrota em casa para o Vasco aconteceu em Pituaçu (Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia)

Além desse tabu, o Bahia sofreu pouco jogando em casa contra o cruzmaltino nas últimas temporadas. O Esquadrão marcou 14 gols e sofreu um, no empate de 1x1 pelo Brasileiro de 2019. E o placar que mais se repetiu nas partidas foi 3x0.

Se o recorte dos confrontos for apenas as partidas na Fonte Nova, o tabu é ainda maior: 35 anos de invencibilidade. A última derrota aconteceu em 1987, ainda no velho estádio, por 3x0. O tricolor estava na chave A e enfrentou os cariocas, que estavam na chave B. O encontro aconteceu em setembro daquele ano e quem se destacou em campo foi o baixinho Romário, que vivia seus primeiros anos no futebol profissional. Tinha 21 de idade.

Mendoza atuando pelo Bahia na vitória por 3x0 no Brasileiro de 2017 (Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia)

Tabus e placares históricos não dão a garantia dos três pontos, mas mostram um pouco da história. No presente, se o Bahia vencer, abre cinco pontos de vantagem do Vasco e pode chegar a ter oito de frente para o 5º colocado. O adversário é 4º colocado, com 42 pontos. O time baiano tem 44.

O elenco segue com a preparação para o jogo e fez trabalhos táticos e de finalização na quarta-feira (24). Enderson Moreira já teve à disposição o zagueiro Luiz Otávio, que ficou de fora dos últimos três jogos por lesão, e a tendência é que ele esteja pronto para domingo. Ignácio compõe a dupla, e até o banco estará reforçado, já que Didi volta de suspensão.

O atacante recém-chegado Ytalo também vive a expectativa pela estreia e deve iniciar no banco de reservas. Já Caio Vidal, outro atacante contratado neste mês, ainda faz trabalhos de condicionamento físico separados do elenco por causa de uma lesão recente no tornozelo, e a estreia não será contra o Vasco.